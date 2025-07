Alertan en Armenia por modalidad de robo en buses: fingen malestares físicos

Imagen de referencia. La Secretaría de Gobierno llamó a no caer en engaños tras denuncias de hurtos en buses bajo supuestos malestares físicos. Foto: Alcaldía de Armenia

En Armenia, Quindío, denunciaron una modalidad de hurto dentro de buses urbanos en la que delincuentes simulan malestar físico para distraer a pasajeros y robar sus pertenencias. El caso más reciente ocurrió en la ruta 22N, donde una ciudadana relató cómo fue víctima del engaño.

Angélica Acosta, quien viajaba con su hija menor de edad, contó que cuatro hombres se acercaron cuando estaba a punto de bajarse del bus. Uno de ellos, de aproximadamente 70 años, fingió sufrir un calambre. “Empezó a temblarle la pierna y decía: ‘Ay, ay, auxilio, me está dando un calambre, ayúdeme’”, relató la mujer a Caracol Radio.

Durante la confusión, mientras intentaba proteger a su hija, notó que ya no tenía el celular ni los 50 mil pesos que llevaba en la mano. “Yo me paré a timbrar, y los cuatro tipos también se pararon. Dos se pusieron al lado de mi hija y dos a mi lado. En medio del desorden, nos bajamos rápido y me di cuenta que me habían robado”, dijo.

La víctima explicó que los hombres no parecían jóvenes y se distribuyeron estratégicamente dentro del bus para rodearlas. Su testimonio coincide con otras denuncias recientes en la ciudad sobre robos ejecutados con engaños similares.

Carlos Arturo Ramírez, secretario de Gobierno de Armenia, advirtió sobre esta modalidad delictiva y pidió a los ciudadanos estar atentos. “Seguimos haciendo un llamado muy importante a todos. No se dejen engañar con falsas emergencias. Hay personas agazapadas que esperan el momento de distracción para cometer el hecho delictivo”, afirmó.

El funcionario también mencionó que situaciones parecidas se han presentado en espacios públicos como canchas, donde los ciudadanos dejan sus objetos sin vigilancia. Pidió no generar oportunidades para el delincuente y cuidar siempre las pertenencias.

Las autoridades continúan monitoreando esta y otras modalidades de hurto en el transporte público de la ciudad. La ciudadanía puede denunciar estos casos a las líneas oficiales de atención.