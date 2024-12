Ángela Lora, víctima de masacre en Aguachica, había recibido llamadas amenazantes

Ángela Lora, víctima de la masacre en Aguachica, había iniciado un emprendimiento de camisetas estampadas con mensajes cristianos, lo que podría haber servido como fuente de información para los delincuentes a través del registro en Cámara de Comercio. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades siguen investigando el motivo de la masacre de la familia Lora Rincón en un restaurante del centro de Aguachica el pasado domingo 29 de diciembre. Nilson Hernández, personero de Aguachica y primo de las víctimas, informó a Blu Radio que Ángela, la joven que perdió la vida junto a sus padres, recibió hace aproximadamente dos meses amenazas telefónicas provenientes, al parecer, de la cárcel de Cómbita.

Lea: Revelan las imágenes de los responsables de la masacre a familia en Aguachica

La joven le había contado a Hernández que el número de las llamadas era insistente, al principio intentó calmarla, ya que el número estaba registrado como de un lote de teléfonos comprados por delincuentes para hacer llamadas desde la cárcel. “Ella me llamó a decirme que la estaban llamando de cierto número telefónico y me manifestó que estaba recibiendo una llamada como amenazante, que tenía miedo, pero no tengo conocimiento de lo que le estaban diciendo”, explicó Hernández.

Hernández le insistió en mantener la calma porque le había pasado algo similar. “Yo he presentado cinco amenazas, o sea, yo tengo cinco denuncias ya”, agregó Hernández.

De 25 días a un mes previo al ataque, según el personero, las llamadas continuaron, esta vez con información personal de Ángela. Hernández relató que Ángela lo llamó insistentemente para contarle y le sugirió acudir a la Policía y presentar una denuncia ante el Gaula, pero no tiene claro si lo hizo.

Le puede interesar: Masacre en Aguachica, Cesar: ¿quiénes eran el pastor y su familia?

La joven había iniciado un emprendimiento de camisetas estampadas con mensajes cristianos, lo que podría haber servido como fuente de información para los delincuentes a través de su registro en la Cámara de Comercio.

Santiago Lora, el único sobreviviente de la masacre, se encuentra bajo pronóstico reservado y recibe atención médica en la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica. Y los cuerpos de los otros tres miembros de la familia Lora Rincón, ya se encuentran en el municipio de Aguachica en la iglesia Príncipe de Paz Central, ubicada en el barrio La Unión, donde realizarán su velación.

Por su parte, las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre los responsables. “Se trata de dos personas de sexo masculino que estamos mostrando a través de este cartel para que las personas nos ayuden a identificarlas. Huyeron en una motocicleta y estamos también trabajando en el desarrollo de al ruta de escape”, indicó el brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama, comandante de la Región de Policía Nro. 8.