Antioquia lleva la delantera del desarrollo en Colombia con el modelo de obras por impuestos

En San Rafael y San Carlos se han adelantado obras viales de gran importancia mediante recursos de obras por impuestos. Foto: Gobernación de Antioquia

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Con 66 proyectos aprobados, 87 empresas vinculadas y la inversión de más de COP 1 billón en iniciativas sociales y de infraestructura, Antioquia lidera en Colombia la implementación del modelo de obras por impuestos. Se trata de un mecanismo por medio del cual las empresas privadas pagan parte de sus obligaciones fiscales a través de la financiación o la construcción de proyectos para el desarrollo en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado) del país.

Un modelo innovador, que tiene el objetivo de transformar la calidad de vida de miles de familias en los territorios que más lo necesitan. En el caso de Antioquia, la Sociedad Hidroituango ha adquirido un rol especial por los logros mediante este mecanismo. Tras 28 años de existencia, por primera vez registró utilidades e invirtió más de COP 85.000 millones para la ejecución de diez proyectos de obras por impuestos en educación, salud, infraestructura, agua potable y gestión del riesgo en 55 municipios de Antioquia.

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Entre las obras financiadas en el departamento mediante este mecanismo hay un proyecto en articulación con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) para comprar equipos de movilidad, rescate y logística para la gestión del riesgo a través de la fuerza pública, la dotación de equipos biomédicos para hospitales de 21 municipios PDET, mejoramientos de vías en San Rafael y San Carlos, y la construcción y dotación de tres Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Caicedo, San Luis y Alejandría.

También la construcción de dos acueductos en Nechí y la dotación con material pedagógico para colegios de 21 municipios del Bajo Cauca, Urabá y Suroeste. “Antioquia hace la diferencia por la capacidad institucional y los proyectos que impulsan la Gobernación de Antioquia y los municipios. Es un orgullo que Hidroituango sea el contribuyente más importante en el país. Esta es una herramienta eficaz para llevar desarrollo a donde los antioqueños más lo necesitan”, expresó el gobernador Andrés Julián Rendón.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.