Aprobaron eutanasia de Erika Morales y revelan nombres de sus presuntas agresoras

Érika Yanira Morales fue agredida en el baño de una discoteca. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras conocerse el caso de Erika Yanira Morales, la joven que en agosto de 2021 quedó cruadripléjica, al recibir un botellazo en la cabeza en el baño de una discoteca, en Pasto, Nariño; su hermana anunció que fue autorizada la eutanasia, así como dio el nombre de las presuntas responsables del ataque.

Lea: Así fue el rescate del bebé raptado en Cali: al parecer lo tenían en Suárez, Cauca

El hecho ocurrió cuando Morales tenía 17 años. Las mujeres la golpearon en reiteradas ocasiones, lo que hizo que la joven permaneciera en coma por un año y siete meses. Posterior a ello, despertó, pero sin la posibilidad de hablar ni moverse, por lo que depende de asistencia mecánica para poder respirar.

De igual forma, su familia optó por un método, en el que le muestran un abecedario, para poderse comunicar con ella y fue así como dio a conocer a su intensión de acceder a la eutanasia, por lo que su hermana Tatiana Morales, publicó la historia en redes sociales esperando ayuda para facilitar el trámite.

En un principio, la EPS Emssanar S.A.S. indicó que tenían conocimiento de una solicitud de la madre de la paciente en la que pedía evaluar el caso, pero no una solicitud formal de Erika. Pero tras hacerse viral el caso, Tatiana informó que fue autorizado el procedimiento, por lo que Erika tendrá cuidados paliativos y acompañamiento hasta que se realice la eutanasia.

Le puede interesar: Capturaron a joven con circular de Interpol por homicidio en Cimitarra, Santander

“Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, mi única hermana. Saben, ningún comentario mal intencionado me importa hoy, solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana, que ella va a estar bien, que logre ser escuchada, espero seguir luchando por la justicia de mi hermana”, indicó Tatiana.

Sumado a ello, señaló que este proceso prefieren llevarlo de manera privada. “Muchas gracias por el apoyo prestado. Te amo hermana, logré que se escuche tu historia y tu dolor, te amo y sé que te vas a ir feliz”.

A la par, la hermana de Erika indicó que allegados a su hermana dieron a conocer que las presuntas responsables del ataque serían Glair Gómez y Leidy León, quienes provienen de Andes y Sotomayor (Nariño), por lo que la familia de Tatiana pidió celeridad a las autoridades.

“Justicia por mi hermana, que esto no quede en el olvido porque mi hermana ha sufrido mucho, no lo merecía, le arrebataron sus sueños”, agregó Tatiana.