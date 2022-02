“Aquí la única culpable es la guerra”: Gobernador de Caquetá

Arnulfo Gasca, gobernador de Casanare Foto: Cortesía

Arnulfo Gasca Trujillo, Gobernador de Caquetá, se refiere al hecho del pasado 29 de enero, del que salió ileso luego de que las disidencias del frente 62 de las Farc hicieran explotar unos cilindros al paso de una caravana de más de cuarenta carros entre militares y civiles en la zona del Peneya.

En ese atentado murieron dos patrulleros de la policía que hacían parte del esquema de seguridad dispuesto para acompañar al mandatario en esa correría. A Gasca Trujillo le han criticado que no atendiera el llamado de los organismos de seguridad para cambiar el modo de su desplazamiento a la zona. También, le han cuestionado una supuesta intención política para llegar a esos territorios históricos del país que ha padecido los rigores de la guerra.

¿Por qué decide viajar a una zona de alto riesgo, sin atender la recomendación de los organismos de seguridad?

Nuestra presencia en la zona tiene un sentido, no es producto de la improvisación, ni del momento. Nosotros hemos recorrido el Caquetá en zonas a las que nunca ningún gobernador había llegado. Y todos los recorridos los hemos hecho en carro. Es mi mandato como gobernador, como representante de la institucionalidad, ir a los territorios que sin la guerra, que es un tiempo de hace poco, pudimos recorrer. Fui en campaña a la misma zona en la que ocurrió el ataque despreciable y no tuvimos ningún inconveniente. Allá está la comunidad que puede hablar sobre nuestra presencia que les ha llevado soluciones concretas.

Pero, Gobernador, existe un documento en el que la Décimo Segunda Brigada le recomienda no desplazarse por tierra y que cita los hechos de violencia ocurridos en el país en los últimos días, uno de ellos un ataque contra los carro tanques que transportan petróleo desde San Vicente del Caguán hacia el Huila, en el que pierde la vida un conductor…

Así es, pero déjeme precisar algunos elementos sobre el documento y sobre la disposición de nuestra fuerza pública para acompañarnos. En reuniones previas, los mandos militares nos manifestaron su voluntad de ir con nosotros en la caravana, como de hecho ocurrió. Es una falta de respeto y una manipulación de parte de quienes afirman que todo el despliegue que tuvimos obedeció a temas mezquinos de la política. Por eso he dicho en algunos medios que yo no andaba de paseo. Sobre el oficio que mostraron algunos medios, yo creo que es un ejercicio natural de la fuerza pública hacer sus advertencias y la que nos hacen en el documento que usted menciona, entre otras cosas, llega al final de la tarde del día anterior al que salíamos, cuando todo estaba listo, hasta el mismo operativo de acompañamiento. Nos quieren culpar del hecho y aquí la única culpable es la guerra que tristemente ha vuelto a nuestro país.

¿Inauguró usted la vía? Los registros históricos prueban que esa vía ya existía y fue hecha por las comunidades. ¿Se atribuye usted la gestión de la vía?

No se trata de eso que usted menciona. Mire, cuando estuve la primera vez en esa bella zona del Caquetá, literalmente, comí barro, nos enterramos en ese lodazal. Les prometí a los campesinos que iba a intervenir esa trocha. En efecto, la trocha ya existía, pero, hay que reconocer que a raíz de nuestra intervención ese tramo de más de 80 kilómetros es transitable. Que no lo diga yo, que se mire la evidencia, la misma vía, lo que dicen los campesinos. En distintos escenarios la gente de allá, que es la que ha padecido con la trocha, lo han reconocido, están los registros del antes, del después. Quiero decirle que en esta discusión los contradictores que están en la política pueden decir muchas cosas, pero lo que más importa es que hoy esa vía es transitable y la gente se está beneficiando. No es lo que uno quisiera, porque los recursos no son suficientes y el Estado ha olvidado esas necesidades de la gente. Aun así, se ha podido realizar un proyecto de mejoramiento vial en la zona, con la rehabilitación aproximada de 52 kilómetros de la calzada, la construcción de 311 alcantarillas, nueve box culvert y 1.200 metros más de placa huella.

¿Participó usted en política, durante la caravana, a favor de un candidato a la Cámara de Representantes del partido conservador?

De ninguna manera. A la zona han estado yendo todos los candidatos a la Cámara de Representantes por sus propios medios. Por ejemplo, cuando fuimos con la caravana vimos a cuatro candidatos y, por supuesto, teníamos que coincidir en espacios, porque se trata de zonas rurales, con una sola vía principal, con una sola caseta comunal. Yo no estaba haciendo política, estaba gobernando, como es mi mandato, en esa región tan hermosa y estigmatizada de mi departamento. Uno simplemente no puede decirles oigan váyanse que llegó el gobernador. Con nosotros también venían diputados, quienes naturalmente, en su ejercicio político, tienen sus candidatos y sus partidos son distintos entre sí. Entonces, toman una fotografía y la sacan completamente de contexto y empañan muchas cosas que se intentan construir pensando en la gente.

¿Seguirá usted en esas correrías por el Caquetá a sabiendas de la situación de orden público?

Seguiremos trabajando no metidos en el escritorio en Florencia, como han hecho la mayoría de mis predecesores. Encerrados nos ha tenido la guerra. Es triste que por esta violencia, que no es culpa del gobernador de Caquetá sino de otros procesos mayores que se viven en el país, no podamos ir a donde de verdad tenemos que llevar la paz, con inversión, para escuchar a la gente. En esto siempre ha sido clave nuestra fuerza pública, cuyos hombres han llegado a dar hasta la vida haciendo valer el mandato ciudadano y la presencia del Estado en estas regiones. Sin ellos no sería posible.

