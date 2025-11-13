Logo El Espectador
Colombia
Armero, 40 años: así fue la noche en la que la avalancha arrasó el municipio

En cuestión de minutos, una avalancha arrasó con Armero en la noche del 13 de noviembre de 1985. Así lo recuerdan sus sobrevivientes.

Redacción Colombia
13 de noviembre de 2025 - 12:46 p. m.
La tragedia de Armero dejó más de 22.000 muertos y alrededor de 5.000 personas heridas.
Foto: El Espectador

“Vea, es que no se ven casas. Quedó arena. Eso quedó completamente desaparecido Armero. Es que no se ve ni muros, ni árboles, ni nada. Eso quedó una playa gigantesca”, dijo en la mañana del 14 de noviembre de 1985 el capitán Fernando Rivera a Yamid Amat, que estaba en vivo por Caracol Radio. Tanto lo que vio el socorrista como lo que narró en la radio era algo verdaderamente dantesco y difícil de creer. Una avalancha de lodo y escombros había sepultado a uno de los municipios más pujantes del Tolima y aunque no se tienen cifras exactas, se...

Por Redacción Colombia

