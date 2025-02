Asesinaron a reconocido médico tradicional y líder indígena en Páez, Cauca

El hecho se registró en zona rural del municipio de Páez, en el Cauca. Foto: Alcaldía de Páez

En el sector de San Vicente de Togoima, en el municipio de Páez, en Cauca, autoridades indígenas confirmaron el asesinato del mayor indígena Jacinto Chocue, un reconocido médico tradicional, que fue atacado con arma de fuego y encontrado en un camino veredal.

Al respecto, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) señaló que el hombre fue encontrado a la orilla de un camino, por donde pasa un riachuelo, en la vereda en la que vivía. “Fue impactado con arma de fuego tipo escopeta, el mayor Jacinto Chocue, quien realizaba las labores de sabedor ancestral, fue atacado por la espalda, recibiendo el disparo con tres perforaciones de perdigones en la parte baja de la cabeza lo que le produce la muerte”.

Ante lo ocurrido, el CRIC rechazó el crimen, al considerar que se tratan de hechos cobardes y degradantes que perturbar y limitan la armonía de su territorio y que además consideran un etnocidio, ya que este es el segundo asesinato que se registra este año en el Territorio de Angelina Gullumuz (Togoima).

El otro caso fue el de comunero Rodrigo Astudillo, a quien asesinaron el 28 de enero, mientras que el 18 de febrero se registró el intento de estrangulamiento a una comunera, por lo que han exigido al Gobierno Nacional y a los entes de control a tomar las medidas necesarias.

Por su parte, Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, mostró su rechazo por el asesinato de Chocue y se sumó a la denuncia de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhãçxha y el CRIC. “Jacinto no solo era un líder, sino un guardián del saber ancestral, un puente entre el pasado y el presente que transmitía la memoria de su pueblo. Con su muerte no solo se apagó una vida, sino que intentan silenciar la resistencia y el conocimiento milenario de la comunidad Nasa. No podemos permitir que la violencia borre la lucha de los pueblos indígenas por su territorio, su cultura, su historia y su cosmovisión”.