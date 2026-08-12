12 de agosto de 2026 - 06:04 p. m.
Así está San José del Palmar, en Chocó, el epicentro del terremoto
Aunque no se reportan víctimas fatales, al menos 400 edificaciones resultaron afectadas en el municipio y 20 colapsaron. Los afectados piden ayuda humanitaria y asistencia para la reconstrucción.
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