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12 de agosto de 2026 - 06:04 p. m.

Así está San José del Palmar, en Chocó, el epicentro del terremoto

Aunque no se reportan víctimas fatales, al menos 400 edificaciones resultaron afectadas en el municipio y 20 colapsaron. Los afectados piden ayuda humanitaria y asistencia para la reconstrucción.

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Redacción Colombia

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