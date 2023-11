Así fue el accidente en La Línea que dejó dos muertos y doce heridos

Una tractomula se habría quedado sin frenos en el alto de la Línea. Foto: Archivo Particular

Un fuerte accidente cobró la vida de dos personas en el municipio de Calarcá, la tarde de este domingo 5 de noviembre. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 8 en la vía del Alto de la Línea, justo después de cruzar el túnel El Cóndor. Los videos que grabó un motociclista dejan en evidencia los angustiantes instantes en los que el tractocamión pierde los frenos y posteriormente cae a un precipicio.

De acuerdo con el cuerpo de bomberos del municipio, el tractocamión chocó a su paso a cuatro vehículos, entre ellos un bus de transporte del eje cafetero, lesionando a doce personas. “Dos de los heridos fueron trasladados a al hospital San Juan de Dios, en Armenia, y los otros diez a la Clínica del Café. En el área se encuentran dos personas fallecidas y otros heridos que no quisieron ser trasladados a alguno de los hospitales”, señaló el capitán Javier Arconde.

En los videos que registró un motociclista que transitaba por este corredor, se pueden observar a varias personas sobre el tractocamión, viajando como ‘polizones’, siete de los cuales resultaron heridos tras el fuerte choque, según dijo la Defensoría Civil, organismo que apoyó la atención a la emergencia.

Aunque las autoridades no han identificado los fallecidos, se sabe que uno de ellos iba en la parte alta del camión, y no sobrevivió a la caída el camión por el abismo. Por otro lado, otro vehículo particular también cayó por el precipicio.

La Defensa Civil confirmó que, por fortuna, el conductor del vehículo sobrevivió al impacto y tuvo una fractura en una de sus piernas.

Ante el grave accidente, los organismos de control realizaron las maniobras de rescate y la vía duró cerrada un par de horas mientras atendían la emergencia.