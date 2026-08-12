Home

Colombia
Más Regiones
12 de agosto de 2026 - 03:33 p. m.

Así fue el rescate de Daniela Largo en Pereira: estuvo 36 horas atrapada bajo los escombros

La noche del martes 11 de agosto cerró con una buena noticia en medio de las labores de socorro en Pereira. Después de permanecer por 36 horas bajo los escombros de un edificio, logró ser rescatada con vida Daniela Largo Sánchez, de 32 años.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Temas Relacionados

Rescate en Pereira

Pereira

Terremoto

Terremoto en colombia

TerremotoenColombia

Colombia

Rescates

Bomberos

Daniela Largo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.