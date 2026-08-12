12 de agosto de 2026 - 03:33 p. m.
Así fue el rescate de Daniela Largo en Pereira: estuvo 36 horas atrapada bajo los escombros
La noche del martes 11 de agosto cerró con una buena noticia en medio de las labores de socorro en Pereira. Después de permanecer por 36 horas bajo los escombros de un edificio, logró ser rescatada con vida Daniela Largo Sánchez, de 32 años.
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