Así fue la tragedia aérea en el centro de Catatumbo 

El avión cayó en zona rural entre Hacarí y La Playa. Foto: Archivo Particular

Una nueva tragedia aérea se registró este miércoles en el país. Alrededor del mediodía, una aeronave que operaba para Satena y que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña cayó en zona rural entre Hacarí y La Playa de Belén, en Catatumbo, sin que quedaran sobrevivientes. En la aeronave iban dos tripulantes y 13 pasajeros, entre los que se encontraban el congresista Diógenes Quintero, el exconcejal de Ocaña Juan David Ocaña y el candidato a una curul de Paz Carlos Salcedo Salazar.

La alerta se dio luego de que se perdió el rastro del avión en la región del Catatumbo. Desde el aeropuerto Aguas Claras Ocaña se alertó que la aeronave Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, operada por la empresa SEARCA, no aterrizó a las 12:05 p.m., como estaba previsto, ni se tenía información de su paradero desde las 11:54 a.m.

Ante la emergencia, el Ministerio de Transporte, en cabeza de María Fernanda Rojas, anunció la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), junto a autoridades locales, la Aerovicil y Satena, mientras desde el Catatumbo se comenzaron a difundir audios de habitantes de la vereda Curasica, que advertían que el avión había caído en zona boscosa, por lo que comenzaron a buscarlo.

A la par, tres aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos más de la empresa SEARCA hicieron sobrevuelos en la zona donde se tuvo el último contacto con el avión, así como donde trazaron las posibles rutas, sin obtener mucho éxito.

Al final fue el campesino Libardo Ascanio, quien apoyó la búsqueda, el primero en ver los restos de la aeronave, junto a un filo de la montaña. “Eso fue un accidente ahí, porque si usted viene desde abajo (desde Cúcuta), yo creo que, con una falla, no sube con nada”, indicó a La FM.

Las primeras versiones de las autoridades indican que la aeronave chocó sin dejar sobrevivientes. Al respecto, la ministra Rojas envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas. “Hoy el país está de luto. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a las familias de las víctimas. Desde el primer momento actuamos con toda la capacidad del Estado y seguiremos acompañándolos en este doloroso proceso”.

Rojas también señaló que desde el Estado se pondrá en marcha una investigación técnica para determinar las causas del accidente. “Estamos haciendo todas las tareas necesarias, los protocolos y los procedimientos para poder atender la situación y poder entregar una información responsable sobre la situación actual en el lugar donde la avioneta se ha precipitado”, dijo la ministra.

El objetivo técnico inicial es recoger los testimonios de los habitantes de la zona y verificar las condiciones de la aeronave HK-4709, para lo que se enviaron expertos por tierra que además deben enfrentarse a las condiciones de seguridad de la región afectada por el conflicto entre grupos armados.

Por su parte, el director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, Álvaro Bello, explicó que la aeronave tenía más de 32.000 horas de vuelo, pero cumplía con las especificaciones correspondientes para operar.

Adicionalmente, indicó que “tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto”. Así como señaló que no hubo una comunicación final en la que la tripulación hiciera un reporte de emergencia a bordo de la aeronave".

¿Quiénes eran las víctimas?

La muerte de Diógenes Quintero, representante de la curul de paz de Catatumbo, ha conmocionado al mundo político.

El congresista –nacido en el municipio de Hacarí– dedicó más de una década a la defensa de los derechos humanos desde distintos cargos. Fue personero de su municipio y también se desempeñó como defensor regional del pueblo en Ocaña durante dos años, así como asesor del despacho del defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, por seis meses. En estos roles promovió acciones para proteger a las comunidades más afectadas por el conflicto armado y la exclusión estatal.

En 2022, Quintero fue elegido representante a la Cámara por las curules de paz con más de cinco mil votos. Desde ese cargo, impulsó iniciativas legislativas como la extensión por 10 años de los municipios pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el fortalecimiento de las defensorías de familia y el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito.

El Movimiento Juanca lamentó su fallecimiento y el del líder social y candidato a una curul de paz, Carlos Salcedo, quien también murió en la aeronave. “Sus partidas enlutan al Catatumbo y a quienes creemos en la construcción de paz, la representación territorial y el diálogo como caminos para superar la violencia. Reconocemos en Diógenes Quintero y en Carlos Salcedo a líderes que asumieron, desde distintos espacios, la responsabilidad de alzar la voz de una región históricamente golpeada por el conflicto”, expresaron.

Otra de las víctimas fue el exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco, quien iba junto a su esposa Maira Sánchez Criado.

También fallecieron María del Carmen Díaz Rodríguez y su esposo Rolando Peñaloza Gualdrón, quien era especialista en neurocirugía del Hospital Emiro Quintero Cañozares.

“Su vocación y compromiso inalcanzable dejaron una marca imborrable en nuestra institución. Hoy su partida nos duele en lo más profundo”, indicó en comunicado el centro asistencial.

Entre las víctimas también están María Álvarez Barbosa, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Acosta Salcedo y Juan Pacheco Mejía, mientras que de la tripulación murieron el Capitán Miguel Vanegas y el Capitán José de la Vega.