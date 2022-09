Así funcionará el pico y placa en Bucaramanga a partir de octubre

La multa para quienes incumplan la medida será de aproximadamente $500.000. Foto: Policía Mebuc

Desde el próximo sábado, 1 de octubre, rotará el pico y placa en Bucaramanga. Esta nueva variación irá hasta diciembre, y se aplicará tanto para vehículos particulares como para motocicletas.

El horario del pico y placa no tendrá variaciones. Entre semana irá desde las 6:00 a.m., hasta las 8:00 p.m., mientras que los fines de semana regirá desde 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

La medida seguirá siendo de dos dígitos y regirá así: los lunes no podrán transitar los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0, los martes la restricción es para las matrículas terminadas en 1 y 2; los miércoles 3 y 4; jueves 5 y 6; y viernes 7 y 8.

Por otro lado el pico y placa los sábados será así: el 1 de octubre la restricción aplicará para las motocicletas y carros particulares que tengan placas terminadas en 9 y 0; el 8 de octubre para los dígitos 1 y 2; el 15 la medida aplicará para las matrículas 3 y 4; el 22 serán los dígitos 5 y 6; el 29 de octubre para 7 y 8, y de manera sucesiva para los demás sábados hasta diciembre.

Cabe resaltar que la multa para quienes incumplan la medida será de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a cerca de $500.000, además el vehículo será inmovilizado, según informó Tránsito de Bucaramanga.