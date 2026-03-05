Así quedó la ambulancia que se accidentó en Cisneros - Puerto Berrío; hay cuatro heridos

La ambulancia chocó contra un árbol, luego de que el conductor perdió el control. Foto: Archivo Particular

Un grave accidente se registró en la mañana de este jueves 5 de marzo en la vía Cisneros - Puerto Berrío, en Antioquia, donde el conductor de una ambulancia perdió el control y chocó contra un árbol, dejando a sus cuatro ocupantes lesionados.

Primeras versiones indican que el conductor perdió el control del carro, por lo que terminó saliéndose de la calzada vehicular, el camino terminó chocando contra un árbol y volcando al costado de la carretera, sobre el kilómetro 16+400.

Aunque el conductor y la paciente, que era trasladada en la ambulancia, tuvieron lesiones menores, la enfermera y una adulta mayor que iba de acompañante presentaron múltiples fracturas por las que fueron trasladadas a centros asistenciales de Cisneros.

En medio del accidente también resultó afectada una camioneta Chevrolet 2023, cuyo conductor también resultó lesionado. Según las autoridades de socorro, entre los heridos se presentaron laceraciones y heridas abiertas que tuvieron que ser tratadas en el puesto de salud.

Sobre lo ocurrido, el mayor Alejandro Uribe Duque, jefe encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, indicó que ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro. Primeras hipótesis apuntan a que se trató de fallas mecánicas.

La ambulancia involucrada en el accidente pertenece a la empresa Elite Group, con operación en Yolombó. En el momento en que se registró el hecho, trasladaba a una paciente hacia el municipio de Puerto Berrío.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en los últimos dos años nueve personas se han accidentado sobre esta vía, así como cinco personas murieron en accidentes de tránsito.