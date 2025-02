Así se salvaron niña de 9 y su tío tras estar 15 horas a la deriva en el mar

Imagen de referencia. Las autoridades pidieron a las empresas de turismo tener mayores precausiones ante los fuertes vientos.

Un final feliz tuvo la búsqueda de un hombre y su sobrina de 9 años, que desaparecieron el pasado lunes 17 de febrero en playas de Santa Marta y quienes permanecieron 15 horas a la deriva en el mar, hasta que un pescador los encontró por casualidad a cuatro millas náutica de la playa.

Todo comenzó en la mañana del lunes, cuando Carlos Augusto Rojas, de 43 años, y su sobrina estadounidense, de nueve años, salieron en una moto náutica de las playas del rodadero. “Nos caímos y, como está la marea tan alta, mientras que yo cogí a la niña, la moto se alejó”, señaló el hombre a Noticias Caracol.

Como ambos tenían puestos los chalecos salvavidas, lograron flotar sin dificultar e intentaron nadar buscando la playa, pero los fuertes vientos y la marea los habrían alejado. Estuvieron despiertos durante la noche, continuando los esfuerzos de buscar una salida, hasta que, en la madrugada, un pescador los encontró a cuatro millas náuticas de la orilla.

“Escucho que me llaman y cuando miro veo dos cabecitas, dos personas, me devolví y enseguida los recogí. Sentía felicidad porque la niña decía ‘Me encontré a Dios, me encontré a Dios’, ellos estaban perdidos, muy nerviosos y desesperados”, dijo a Hoy diario del Magdalena Jorge Luis Núñez, el pescador de Tasajera que los halló.

A la par, desde el momento que se registró la desaparición del hombre y su sobrina, integrantes de la empresa que alquiló la moto náutica salieron a buscarlos, pero debido a que no aparecían, dieron aviso a las autoridades que, encabezadas por los secretarios de gobierno, Camilo Georg, y de seguridad, Gustavo Berdugo, acompañaron la búsqueda.

“Se logró el rescate de estas dos personas que se encontraban desaparecidas, las cuales fueron trasladadas a un centro asistencial para que se les brindara todos los primeros auxilios”, explicó el capitán César Grisales, director de Comunicaciones de la Armada Nacional.

Tras lo ocurrido, el director de la Defensa Civil seccional Magdalena, Kalotz Omaña, señaló que el pasado lunes las olas estaban altas y había ráfagas de viento. “Entonces es importante que las empresas cuando se presentan a estas situaciones no realicen actividades náuticas con los turistas, y que los turistas de igual manera manejen las medidas de seguridad y eviten realizar este tipo de actividades”.

De igual forma, Omaña resaltó que es importante emplear los elementos de seguridad, ya que como se vio en este caso, fue importante que el hombre y la menor de edad tuvieran el chaleco salvavida. “Esto fue lo que marcó la diferencia y afortunadamente los ayudó que pudieran flotar y estar en buenas condiciones”.

Ante esto, las autoridades marítimas también hicieron un llamado a los turistas a tener mayor precaución en las platas y el mar, en especial, en esta temporada que se han registrado fuertes vientos.

Por último, la Dimar señaló que inició investigaciones para determinar las responsabilidades en el accidente, si hubo demoras en dar aviso a las autoridades y si se presentó alguna imprudencia del adulto que manejaba la moto náutica o si el accidente correspondió a alguna falla técnica del vehículo o de la empresa del Jet Sky; para posteriormente tomar acciones que eviten que hechos como este se vuelvan a repetir.