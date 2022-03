Atacaron a dos candidatos de las curules de paz en Antioquia

Diana Hurtadoy Ménderson Mosquera habían recibido amenazas contra su vida en el pasado.

A tan solo dos días de las elecciones, dos candidatos a las curules de paz en Urabá, Antioquia, fueron víctimas de ataques este viernes 11 de marzo, en la vía que conduce de Chigorodó a Carepa. Se trata de la defensora Diana Hurtado, quien perdió a su padre en la masacre de La Chinita, y Ménderson Mosquera, coordinador de la Mesa de Víctimas de Antioquia.

“Un primer impacto fue de frente. Mi compañero de fórmula me agacha la cabeza en las piernas de él y él se me tira encima, el vidrio que se rompió fue el que me causó las heridas”, dijo a Blu Radio Diana Hurtado, quien resultó herida con los vidrios que se desprendieron de las puertas del vehículo.

Los hechos se presentaron en una vía del municipio Carepa, Antioquia, cuando dos hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban Hurtado y Mosquera. Ante el ataque, el conductor del vehículo intentó esquivar a los atacantes e ingresó al aeropuerto Antonio Roldan Betancourt, en busca de protección.

Tras el ataque, ambos candidatos se dirigieron a la estación de policía de Carepa para reportar lo ocurrido y ponerse a salvo, ya que ambos habían recibido amenazas contra su vida en el pasado.

Los candidatos salieron ilesos de los hechos. Organizaciones sociales reprocharon los hechos y la falta de protección a los candidatos.