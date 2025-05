Atacaron carro de campaña de candidato a la gobernación de Vichada

El vehículo fue atacado en un retén ilegal. Foto: Captura de pantalla

El candidato a la gobernación del Vichada, Juan Carlos Cordero, denunció que el pasado sábado 17 de mayo, un vehículo que transportaba material de su campaña fue atacado en zona urbana del municipio de Cumaribo.

El ataque se registró luego de que el conductor del vehículo se negó a detenerse en un retén ilegal que habrían instalado, sobre la inspección La 14, miembros de las disidencias de las Farc de la Nueva Marquetalia, quienes suelen restringir la movilidad en las noches.

Ante lo ocurrido, los sujetos dispararon en reiteradas ocasiones contra el vehículo. Del hecho no hubo personas heridas, aunque sí afectaciones a la camioneta.

Por el ataque, la alcaldía de Cumaribo indicó que ya se adelantan acciones conjuntas con la Fuerza Pública y realizan las correspondientes investigaciones. “Rechazamos toda forma de violencia que atente contra la vida y la democracia en nuestro territorio”.

Por su parte, el candidato publicó en redes sociales un mensaje rechazando el hecho de violencia. “Hoy les digo, no me pararán. Con la fe en Dios, con las ganas de trabajar, con mi equipo, con los indígenas, los campesinos, los comerciantes, con toda la población del Vichada, seguiremos avanzando, seguiremos trabajando, no pararemos, ni de día ni de noche, porque vamos con Dios”.

En el departamento de Vichada se tienen previstas elecciones atípicas de gobernador para el próximo 15 de junio, tras la destitución de Hecson Alexys Benito Castro, quien fue condenado a siete años de prisión por corrupción.

Cordero se presentó como candidato de la coalición Vichada en buenas manos, que integran los partidos La U, Colombia Renaciente, AICO y Conservador.