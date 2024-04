Bloquean vía en la que tractomula arrolló a niña de 9 años en Barrancabermeja

La comunidad exige a las autoridades la construcción de una vía alterna para el transporte de carga, así como la presencia de agentes de tránsito que regulen la movilidad. Foto: captura de pantalla

Habitantes de Barrancabermeja bloquearon el paso por la vía en el que el pasado miércoles 17 de abril se presentó el accidente entre una tractomula y una motocicleta, que dejó a una niña de 9 años muerta. Los manifestantes han llamado la atención en los peligros de que los vehículos de carga transiten entre las calles residenciales del municipio, por lo que exigen que se termine la construcción del segundo tramo de la Gran Vía Yuma, para garantizarle otro paso a este tipo de vehículos.

“Hace 14 años están haciendo la Gran Vía Yuma y ha sido imposible. Los recursos han llegado desde la Nación y se han perdido, y la copa se rebosó por la muerte de esta niña. No murió un perro ni mucho menos, murió una persona que apenas está empezando a vivir”, dijo a Blu Radio uno de los manifestantes, que se encuentran bloqueando el paso en el sector de Paso Nivel, en la intersección de Obras Públicas, donde se presentó el accidente.

Por su parte, Guilder Velásquez, del Cabildo Indígena Zenú, indicó al mismo medio que la protesta pacífica la están liderando habitantes de la comuna 3, en busca de alternativas para que el transporte pesado no tenga que pasar por esta zona. “Hay varios muertos, esto viene de tiempo atrás, hay compromisos que no han sido cumplidos”. Por esto, también piden que haya permanentemente agentes de tránsito, asegurando la movilidad en la zona.

El accidente se presentó sobre las 9:00 a.m. del pasado 17 de abril, cuando la niña de 9 años iba en una motocicleta con su mamá, por el sector de Paso Nivel. Las mujeres fueron arrolladas por las llantas traseras de un camión cisterna, lo que le produjo la muerte instantánea a la menor de edad y heridas en las extremidades a la madre, quien fue atendida por paramédicos.

Ante esto, habitantes de la zona del accidente realizaron una velatón y pidieron a los gobiernos locales y nacionales agilizar la construcción de la vía alternativa. Por su parte, el gremio de transportadores pidió a la comunidad no atacarlos. “Tenemos que pasar obligatoriamente por acá, porque no han terminado la variante de la vía Yuma. Faltan unos kilómetros. No pueden tomar represalias. En esta vía los motociclistas son muy imprudentes. Ellos invaden la vía de repente”, indicó a Vanguardia un transportador.