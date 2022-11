Cambios en el pago de los peajes: ojo si va a viajar durante este puente festivo

Todo peaje a nivel nacional deberá contar con un carril exclusivo para pagos electrónicos. Foto: Cortesía

No es extraño que los colombianos se quejen de los peajes al momento de salir de sus ciudades, sobre todo por la demora en las filas, los conductores que no alistan el dinero rápido, las cajeras que se tardan en dar las vueltas y muchas más acciones que provocan trancones en las vías de Colombia.

A partir de este puente festivo, del 5, 6 y 7 de noviembre, se usará tecnología para los peajes del país y habrá un carril exclusivo para el pago electrónico, Colpass.

(Puede leer: Fotos: Los submarinos de Colombia, el mejor secreto de la Armada Nacional)

Este carril será de carácter obligatorio para todos los peajes de Colombia y, además, deberán administrar el pago electrónico, sin importar el intermediario de la transacción: Copiloto, Facilpass, Flypass y Gopass.

Guillermo Reyes, ministro de Transporte, mencionó que las concesiones viales que no tengan ese carril serán investigadas y hasta sancionadas por la Superintendencia. El objetivo es reducir los tiempos de paso por los pejes, evitar largas filas e incluso, ahorrar combustible.

(Puede leer: Investigan muerte de una estudiante en Universidad de Ibagué, ¿qué se sabe?)

¿Cómo funcionará este carril?

Para empezar, debe inscribir su automóvil a uno de los intermediarios de pago antes mencionados, para que posteriormente le llegue un adhesivo que debe pegar en el vidrio panorámico. Luego de eso debe recargar, anticipadamente, el dinero que se le irá descontando cada que pase por un peaje.

Este carril será identificado con un letrero en la parte superior que dice “Colpass”.

(Puede leer: ¿Se apagó el incendió? Acuerdan extender el plazo para encender Hidroituango)

Los conductores, inscritos o no, deberán identificar el carril de pago electrónico, pues no se puede negar las posibles congestiones causadas por despistados que, al no conocer dichos carriles, pretenda pagar con efectivo en la caseta por el cual solo funciona el descuento electrónico.