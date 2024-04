Cambios en el pico y placa de Cúcuta causan inconformismos

La alcaldía de Cúcuta indicó que con las nuevas medidas se busca mejorar la movilidad en la ciudad. Foto: Corponor

Por sorpresa fue tomado el decreto que expidió la alcaldía de Cúcuta, con el que hace algunas modificaciones en el pico y placa de la ciudad, debido a que esta misma semana el alcalde Jorge Acevedo había asegurado que por el momento no se tendrían contempladas modificaciones.

El decreto 212 del 26 de abril incluye restricciones al transporte público colectivo, modificaciones al perímetro en que aplica la medida y a las horas de la restricción, así como amplía el tiempo que se impide el paso de vehículos con placas nacionales y extranjeras.

La inesperada aparición del decreto no solo ha causado inconformismo por la falta de socialización con la ciudadanía, dado que pasadas administraciones habían intentado fallidamente de hacer cambios, sino que además expertos han lanzado cuestionamientos sobre los estudios que se tuvieron en cuenta para tomar las nuevas medidas, además de irregularidades como la falta de aplicación de una medida pedagógica.

“No sé en qué están pensando nuestras autoridades con lo que están haciendo. En la parte resolutiva fijan una etapa pedagógica del 24 de abril al 26 de abril, o sea, que lo sancionaron y empezó la etapa pedagógica, pero no hay los tiempos, muchos no conocieron donde se realizaría o en las condiciones en las que se haría. Es decir, no tuvimos la etapa pedagógica de este decreto, primera falla. No le van a dar un periodo de adaptación a los ciudadanos cucuteños”, dijo a Caracol Radio Wilmar Cifuentes, experto en movilidad.

Por su parte, el veedor Samir Contreras, indicó al mismo medio que el cambio de la medida también afectará a los comerciantes del barrio Caobos, dado que el perímetro en que se aplica la medida Placa día se amplió de la calle 15 a la calle 17. “La avenida 2 Este se va a ver congestionada porque va a recibir este mayor número de vehículos que van a evitar el perímetro del pico y placa en la ciudad de Cúcuta”.

Aunque la alcaldía no ha respondido a las críticas, con la expedición del decreto resaltaron que con las nuevas medidas buscan mejorar la movilidad en la ciudad.

Cambios en el pico y placa

Son varias las medidas que se modificaron y se incluyeron dentro del Pico y placa y el Placa día, que se aplica de lunes a viernes en la ciudad de Cúcuta.

En el caso de Pico y placa, que se aplica para vehículos particulares, motos y carros del área metropolitana (Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia y Cúcuta), establece que las restricciones serán de 7:00 a.m. a 8:30 a.m.; de 11:30 a.m. a 2:30 p.m., y de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. de la siguiente forma:

Lunes: 1-2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

En cuanto al Placa día, que es para los vehículos (automóviles, camperos, camionetas, camiones, volquetas, motocarros y motocicletas) con placa nacional y extranjeras, las restricciones son entre las 7:00 a.m. a 8:00 p.m. para las placas terminadas en:

Lunes 1-2

Martes 3 y 4

Miércoles 5 y 6

Jueves 7 y 8

Viernes 9 y 0

En este caso, la restricción se aplica en un perímetro establecido por la alcaldía.

Comenzó a regir nuevo decreto que regula el Pico y Placa y Placa Día en Cúcuta.



Más información aquí 👇:https://t.co/Ka7DW1vVTp pic.twitter.com/IXoRcWVZP2 — Alcaldía de Cúcuta (@AlcaldiaCucuta) April 28, 2024

En el caso de transporte público individual (taxi) y colectivo (busetas), la alcaldía de Cúcuta indicó que rige la medida denominada Placa Día, entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m., de acuerdo con el último número de la placa del vehículo de la siguiente manera:

Lunes 29: 4

Martes 30: 3

Miércoles 1: 2

Jueves 2: 1

Viernes 3: 0

Lunes 6: 9

Martes 7: 8

Miércoles 8: 7

Jueves 9: 6

Viernes 10: 5

Lunes 13: 4

Martes 14: 3

Miércoles 15: 2

Jueves 16: 1

Viernes 17: 0

Lunes 20: 9

Martes 21: 8

Miércoles 22: 7

Jueves 23: 6

Viernes 24: 5

Lunes 27: 4

Martes 28: 3

Miércoles 29: 2

Jueves 30: 1

Viernes 31: 0