Candidato a la alcaldía de Sincelejo, Sucre, denuncia amenazas en su contra

La Unidad Nacional de Protección le recomienda extremar las medidas de seguridad propias, junto a su esquema de seguridad asignado. Foto: captura de video

El candidato a la Alcaldía de Sincelejo, Sucre, Jhon Turizo, denunció amenazas de muerte en su contra. Así lo dio a conocer el aspirante el miércoles 13 de septiembre a través de su cuenta de X, antes Twitter.

“Motocicletas me hacen seguimientos constantes; Instauré las denuncias respectivas ante la Fiscalía pero la UNP [Unidad Nacional de Protección] no establece medidas de seguridad más fuertes sino que me sugiere que debo continuar con el mismo hombre de protección que tengo con el que ando a pie”, añade la alerta de Turizo.

Jhon Turizo, que es candidato por el Pacto Histórico, señala que las intimidaciones, además de las motocicletas que lo siguen, también han llegado a su familia.

“Ey Turizo. Te van a pelar hoy. Anoche estaban diciendo eso en un estadero. Umo petardo [sic] que te van a estallar donde vas hacer la reunión en la noche. Ojo que van por tu familia”, dice el mensaje de texto intimidatorio que llegó a su celular.

Según el candidato, las amenazas, además de su candidatura, se deben a que ha hecho denuncias por corrupción en contra del actual alcalde de Sincelejo y otros señalamientos contra otro candidato a la Alcaldía de la ciudad.

Además, también publicó la respuesta que le dio la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ella se puede leer que le sugieren que extreme las medidas de seguridad por medios propios, con el esquema de seguridad que ya le fue asignado y en coordinación con la Policía y el Ejército.

El pasado lunes 11 de septiembre se realizó el sexto Comité Departamental de Seguimiento Electoral, en el que participaron autoridades locales y nacionales como el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa, y el registrador Alexánder Vega, entre otros. Una de las principales conclusiones que salieron de la reunión es que se están investigando amenazas en contra de seis candidatos en el departamento de Sucre.

Según la Defensoría del Pueblo, Sincelejo hace parte de los 286 municipios del país donde existe un alto riesgo de que ocurran hechos de violencia o amenazas por grupos armados ilegales. Así lo indicó el ente en la alerta temprana 030-2023, emitida el 23 de agosto de 2023.