Capturan a mamá del bebé de 18 meses que hallaron muerto en Santa Marta

Yenny Alexandra Higuera estuvo internada hasta el pasado 8 de mayo en una clínica. Foto: Archivo particular

La Fiscalía ordenó la captura de Yenny Alexandra Higuera Casallas, la madre del bebé de 18 meses que fue encontrado muerto en Buritaca, una playa de Santa Marta, hace dos meses.

La mujer está siendo presentada ante una audiencia debido a que es la principal sospechosa por el delito de homicidio agravado, luego de que una fiscal especializada de infancia y adolescencia adelantara la respectiva investigación.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida del bebé, el 4 de abril, las autoridades no encontraron a los padres del menor de edad. Días después Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé, recibió el cuerpo, luego de que el cotejo de ADN corroboró su parentesco. En aquella ocasión Sánchez pidió que se esclarecieran los hechos.

Por su parte, Higuera Casallas apareció 15 días después del suceso en una clínica de salud mental de Bogotá, por un trastorno que estaría relacionado a lo ocurrido con el menor de edad. De este lugar salió el 8 de mayo, y posteriormente denunció que se sentía amenazada, perseguida, así como indicó que habría daños a su integridad por parte de Ballesteros.

En defensa, el padre del bebé cuestionó la posición de la mujer y las autoridades, ya que en ese momento no se había avanzado en la investigación, especialmente porque la madre del menor de edad no había concedido una entrevista, manifestando que no estaba en las condiciones mentales para hablar de lo que ocurrió.