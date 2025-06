Capturaron a veedor ciudadano en Girón por extorsionar a agente de tránsito

Imagen de referencia. La captura fue realizada por el Gaula de la Policía en el marco de un plan contra la extorsión en Santander. Foto: Tránsito Bucaramanga

José Suárez Castillo, miembro de una veeduría ciudadana, fue capturado en flagrancia por extorsionar a un agente de tránsito en el municipio de Girón, Santander. La captura ocurrió este miércoles 4 de junio, tras la denuncia del funcionario afectado, quien alertó a las autoridades sobre las exigencias económicas del detenido.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través del Gaula Santander, ejecutó el operativo en el que le incautaron $400.000 en efectivo. Según las autoridades, ese dinero fue entregado por la víctima como parte de las amenazas que recibía. Suárez usaba su posición como veedor para presionar al agente con la divulgación de fotografías que, según él, afectaban su imagen y su ejercicio profesional.

“El capturado utilizaba su rol en una veeduría ciudadana para ejercer presión mediante la amenaza de publicar el material en redes sociales y plataformas de denuncia pública, con el fin de lograr el despido del funcionario afectado”, explicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

La víctima ya había entregado una suma de dinero días antes. Luego de eso, decidió denunciar. La información fue corroborada por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien confirmó la captura. “Es una persona que pertenecía a una veeduría y extorsionaba a un funcionario de tránsito, diciéndole que iba a publicar algunas fotos, fotografías que ponían en entredicho la reputación de ese funcionario. Él presentó la denuncia y se presenta una captura por extorsión a esta persona en Girón”, dijo el mandatario.

Durante la acción operativa se logró la incautación del dinero, el cual hacía parte del pago exigido. El general Bello instó a no permitir que el control ciudadano se use para intimidar o extorsionar. “Este caso refleja la importancia de denunciar estos hechos, y reiteramos el compromiso de la institución con la defensa de los derechos de los servidores públicos y de todos los ciudadanos. No se puede permitir que se use el control ciudadano como una herramienta para la intimidación o la extorsión”, afirmó.

La Policía invitó a la comunidad a seguir denunciando este tipo de conductas a través de la línea gratuita 165 del Gaula.