Casi 50 mil personas damnificadas en Sucre y Córdoba por lluvias e inundaciones

El gobernador de Córdoba denuncia que las obras para cerrar el hueco en el dique, a la altura de “Cara de Gato”, no han iniciado.

Inicia la tercera semana por la crisis que los ríos Cauca y San Jorge han ocasionado en La Mojana, luego que el primero de estos rompiera el dique que contiene su cauce a la altura de “Cara de Gato” e inundara miles de hectáreas en la región. Con el pasar de los días, los gobiernos departamentales han ido actualizando la cifra de las personas damnificadas y entregando una radiografía más clara de la crítica situación que se vive en los cuatro departamentos que componen la zona.

En Sucre, el departamento que más municipios tiene ubicados en La Mojana, la gobernación dio a conocer que 23.349 personas han resultado damnificadas, mientras que en Córdoba, son más de 25.000 según lo indicó Orlando Benítez, gobernador de este departamento.

Durante el domingo, Benítez visitó Ayapel, uno de los pueblos más afectados por las inundaciones, y dio a conocer que 25 de los 30 municipios del departamento han declarado la calamidad pública por cuenta de las inundaciones y afectaciones generadas por la invernal. Desde allí denunció que las obras para cerrar el hueco en el dique a la altura de “Cara de Gato” no han iniciado: “mucha inspección, sobrevuelos pero aún nada de acción. Ya están los recursos, pero aún no arrancan. Cada día sin cerrarla son pérdidas económicas, sociales y ojalá no humanas”.

Cabe recordar que el pasado 29 de agosto, pocos días después de que iniciara la emergencia en la región, el ministro del Interior, Daniel Palacios, lideró un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde San Jacinto de Cauca, Bolívar, uno de los pueblos que en ese momento registraba graves afectaciones. Durante su visita anunció que las obras para cerrar el dique ya se estaban llevando a cabo y tomarían alrededor de 80 días en completarse. Sin embargo, según Benítez, al 5 de septiembre, estas no habían iniciado.

Mientras tanto, Héctor Olimpo Espinosa, mandatario de Sucre, advirtió que de los 26 municipios del departamento, hay ocho afectados, de los cuales San Marcos, Caimito, Majagual y Guaranda, se encuentran en estado crítico. Además, 6.175 hectáreas de arroz, 500 de plátano, 150 de maíz y 10 de ñame, han sido anegadas.

El 1° de septiembre, tres gobernadores de la región se reunieron con el presidente Iván Duque para encontrar una solución al problema histórico de La Mojana. El Espectador pudo conocer que, luego de esta, se pactó la creación de una bolsa común entre el gobierno central y los departamentales, por más de $1 billón, que serán usados en la construcción de un dique de 57 kilómetros y 32 compuertas para la contención en la margen izquierda del río Cauca.