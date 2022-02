Caso Gaira: familiares de cinco víctimas retiraron los cargos contra Enrique Vives

Enrique Vives, procesado por el homicidio de seis personas que habría arrollado mientras conducía ebrio. Foto: Cortesía Fiscalía

Las familias de cinco de las seis personas que murieron arrolladas por Enrique Vives Caballero decidieron retirar los cargos contra el empresario, tras llegar a un acuerdo con la aseguradora y lograr una indemnización en tiempo récord.

Según indicó el abogado de Vives Caballero a medios nacionales, las negociaciones fueron independientes y reservadas con cada una de las familias, debido a que las sumas de dinero dependieron de una tabla de la aseguradora en la que se tienen en cuenta aspectos como la edad y las personas que tenía a cargo, entre otros aspectos.

Además, indicó que no se darán detalles de los montos, dado que se firmó un acuerdo de confidencialidad con las familias de las víctimas. También definieron que no continuarán los procesos penales, así como solicitarán a la Fiscalía que defina el delito como homicidio culposo y no con dolo eventual como se ha llevado hasta ahora. Esto se definiría el próximo 3 de marzo, que se realizará la audiencia preparatoria, en la que las partes presentarán sus argumentos de lo que ocurrió la noche del accidente.

Contrario a esto, Alex de Lima, padre de Laura Valentina De Lima, una de las jóvenes que murió en el siniestro, indicó que por su parte no han llegado a un acuerdo con la aseguradora, ya que consideran que la suma no es justa. “Ellos creen que mataron a un animal y quieren dar cualquier peso, todavía no hemos logrado llegar a un acuerdo porque nada de lo que vayan a dar me va a devolver a mi hija. Yo lo que quiero es que ese hombre pague lo que hizo y que no vaya a quedar libre como siempre pasa en este país”, dijo Lima a Blu Radio.

La Fiscalía le imputó a Vives Caballero los delitos de homicidio en la modalidad de dolo eventual, por la muerte de seis personas, en concurso con tentativa de homicidio en la misma modalidad por los daños a Brayan Añez, el único menor de edad que sobrevivió a la tragedia del 13 de septiembre de 2021.

El día del accidente ocurrió sobre la 1:00 a.m. del 13 de septiembre de 2021, luego de que el empresario salió de una fiesta hacia su casa conduciendo una camioneta Hilux en estado de embriaguez. Mientras atravesaba la Troncal del Caribe en el sentido Barranquilla-Santa Marta a la altura del sector Gaira, Vives se topó con siete personas que caminaban por la vía. En lugar de cambiar de calzada, Vives los arrolló, como quedó registrado en video.

Vives Caballero es un reconocido empresario y político de la región que incluso fue candidato al concejo de Santa Marta en 2015 por el movimiento ‘Otra Santa Marta es posible’.