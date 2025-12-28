Chocó cierra 2025 con cifras históricas en gestión pública

Una de las obras financiadas con regalías en Chocó es la modernización del aeropuerto de Bahía Solano, con una inversión de más de COP 31.195 millones. Foto: Gobernación del Chocó

Con una cifra histórica del 92,8%, la Gobernación de Chocó cerró 2025 posicionándose en el primer lugar del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), correspondiente a las gestiones adelantadas en el tercer trimestre del año en curso. Este resultado marca un hito en la administración de los recursos públicos del departamento y consolida a Chocó como referente nacional y ejemplo de buenas prácticas en materia de administración.

El IGPR es una herramienta de medición administrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que evalúa el desempeño y el nivel de eficacia con el que las gobernaciones y sus entidades ejecutan los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, que constituyen una de las principales fuentes de financiación para los departamentos que reciben ingresos por la explotación de recursos naturales no renovables y los destinan a inversión social.

El reconocimiento fue celebrado por la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba. “Me enorgullece informar que nuestro departamento alcanzó un resultado que marca un antes y un después en la gestión pública. Este reconocimiento ratifica que seguimos avanzando en la ruta hacia el progreso y bienestar de todos los chocoanos”, dijo la mandataria regional.

Uno de los proyectos financiados con regalías es la modernización del aeropuerto José Celestino Mutis, de Bahía Solano. En esta obra, clave para la conectividad y el desarrollo del Pacífico, se han invertido COP 31.195 millones.

También está la remodelación del parque principal del municipio de Belén de Bajirá, con una inversión de COP 9.291 millones, y el mejoramiento de vías con pavimento rígido en el municipio de Medio Baudó, por COP 7.539 millones. De ese modo, Chocó se consolida como un referente en el uso responsable de sus recursos, la construcción de confianza y avanza por una ruta de progreso regional.

