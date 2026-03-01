Cierran el puente que comunica Pereira y Dosquebradas por riesgo estructural

Imagen de referencia. El puente La Máquina que une a Pereira con Dosquebradas fue cerrado indefinidamente por deterioro estructural. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El puente La Máquina, estructura construida en 1921 que conecta a Pereira con Dosquebradas, fue cerrado el sábado 28 de febrero para el tránsito vehicular y peatonal tras un estudio técnico que determinó un alto riesgo de colapso. El análisis, elaborado por la firma Geobiomas Ingeniería S.A.S. por encargo de Invías (Instituto Nacional de Vías), concluyó que la infraestructura, con 105 años de operación, no ofrece garantías de seguridad a la comunidad.

Entre los hallazgos más críticos del informe se encuentra que la carga de servicio actual equivale al 270% del diseño original del puente y que varios de sus elementos estructurales han perdido hasta el 60% de su capacidad.

El estudio también señala que la estructura ha perdido piezas clave en sus uniones, como platinas y remaches, lo que compromete su estabilidad general. A esto se suma que nunca ha sido reforzada para soportar el tráfico actual, lo que llevó a los técnicos a concluir que existe un riesgo real de colapso.

Diana Osorio Bernal, secretaria de Infraestructura de Pereira,señaló que: “Se nos informa que en el puente La Máquina, que es responsabilidad de la institución de orden nacional, es necesario hacer un cierre total del paso vehicular entre Pereira y Dosquebradas, dado el nivel de vulnerabilidad que tiene este puente y que efectivamente puede afectar la vida y las situaciones de transitabilidad en el sector urbano”.

La funcionaria agregó que “la alcaldía de Pereira, a través de la Secretaría de Infraestructura, acogiendo esta recomendación del Invías, ya se encuentra desplegando las labores necesarias para proceder al cierre, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Dado que el cierre impacta la movilidad diaria de quienes se desplazan entre los dos municipios, las autoridades habilitaron dos rutas alternas: el Viaducto César Gaviria Trujillo y el paso por el puente Mosquera hacia La Popa. La medida se mantendrá hasta que se definan, programen e implementen las soluciones técnicas necesarias. El Instituto de Movilidad de Pereira monitoreará permanentemente su cumplimiento.