Ciudad Natural del Golfo de Morrosquillo: la estrategia de Sucre para dinamizar el turismo

El departamento de Sucre tiene la atención puesta sobre el Golfo de Morrosquillo, ubicado en el corazón del Caribe colombiano y con un área aproximada de mil kilómetros cuadrados. En esa zona con playas de encanto y aguas en las que el sol se refleja desde que nace hasta que se oculta, la Gobernación de Sucre hace esfuerzos e inversiones para seguir posicionándola como “un mar de oportunidades”, en palabras de la gobernadora, y un punto de referencia para el turismo y el desarrollo social.

Obras de gran impacto como la construcción del Hospital de Coveñas son muestra de ello. Este centro de atención, cuya inversión total es de unos COP 38.000 millones, está pensado para fortalecer la red de atención en salud en la región. También la nueva estación de bomberos de ese municipio, clave para mejorar la respuesta ante emergencias, y la infraestructura deportiva renovada buscan darle una nueva cara a la región. Obras pensadas, además, para un evento clave del cual será clave el departamento de Sucre en 2027.

Se trata de los Juegos Nacionales, para los cuales en diciembre de 2025 inició la construcción de la Villa Olímpica, que incluirá un Coliseo de Combate y un Coliseo de Pelotas. Estará ubicada en el corredor entre Sincelejo y Tolú; será la más grande en la historia del departamento, con una inversión de COP 63.845 millones en su primera fase. Además de preparar a la región para las justas deportivas, esta obra es clave para la generación de empleos y para dinamizar la economía de una región con capacidad para recibir hasta 22.800 turistas.

“Con el Golfo de Morrosquillo queremos tener una visión integral de desarrollo, de turismo sostenible, donde las comunidades estén integradas y se trabaje por el medio ambiente. Desde el departamento de Sucre tengo toda la voluntad, como gobernadora, para apostarle y cofinanciarle a todos los proyectos encaminados al desarrollo de estas comunidades”, dijo la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes. De ese modo, el turismo, la infraestructura y la visión de futuro se mueven al ritmo de la misma ola en la región.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.