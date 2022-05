Clan del Golfo sería el responsable de asesinar a comerciante en Cereté (Córdoba)

Tras las presuntas intimidaciones de las Agc o Clan del Golfo, las calles de diferentes municipios de Córdoba permanecen solas. /Imagen de referencia. Foto: Twitter @RonDaj0n

Continúa la compleja situación de orden público en varios departamentos de Colombia. En horas de la mañana de este jueves 5 de mayo, denunciaron el asesinato de un comerciante en Cereté, Córdoba, en medio de los que sería un paro armado convocado por el Clan del Golfo.

El grupo delincuencial habría dado la orden de no abrir el comercio en el municipio, en retaliación a la extradición de alias Otoniel, máximo cabecilla de esta estructura. Dicha orden no habría sido acatada por Francisco Miguel Soto López, quien sacó su puesto de verduras y posteriormente fue asesinado con arma de fuego, sobre las 5:50 a.m.

Ante este panorama, la Gobernación de Córdoba citó a un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron varios alcaldes del departamento, entre ellos, Luis Antonio Rhenals, alcalde de Cereté.

Nos reunimos a esta hora con @PoliciaMonteria @COL_EJERCITO @caordosgoitia informamos que toda la fuerza disponible esta en calle garantizando la seguridad de los cereteanos. No hay lugar para el miedo en nuestro municipio. Instamos al comercio a continuar con sus actividades. pic.twitter.com/UvDBe4Rld4 — Toño Rhenals Otero (@RhenalsTono) May 5, 2022

En esta reunión se acordó la prohibición del parrillero en el municipio desde las 6:00 de la tarde del 5 de mayo, hasta las 6:00 de la mañana del lunes, 9 de mayo. Además, hay presencia de más de 300 integrantes de la fuerza pública en Cereté, para garantizar la seguridad.

“Hemos implementado en nuestro municipio un plan que es, Ejército Nacional, de la mano de la Policía, GOES, SIJIN, Gaula, tanto uniformados como personas civiles que están a la vigilancia, seguridad y tranquilidad de todos los ceretanos”, manifestó el alcalde.

Aunque el llamado del mandatario es a no tener miedo y abrir el comercio, en redes sociales circulan fotografías en la que se aprecia las afectaciones a la movilidad y el comercio en Cereté. “Quiero darle esta total tranquilidad a los comerciantes y a los habitantes que salgan con plena tranquilidad porque estamos en constante y permanente vigilancia”, agregó Rhenals.

#GALERÍA | Parece un pueblo fantasma.

Así luce este jueves el municipio de Cereté, como se puede observar todo el comercio esta completamente cerrado, esto debido al paro armado que se vive en varias regiones de país debido a la extradicción de alias Otoniel.#ElMontemariano pic.twitter.com/yWPg6PxRQT — Diario El Montemariano (@ELMontemariano) May 5, 2022

El coronel Wilson Montenegro, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, reveló que en las últimas horas fueron capturadas cuatro personas, quienes al parecer hacen parte de grupos armados.

“Dos de ellos fueron capturados con arma de fuego, y otros dos que pretendían, al parecer, incinerar un vehículo en la vía entre Cereté y San Carlos”, manifestó el uniformado.