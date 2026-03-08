Con más de COP 21.000 millones de inversión, Caldas fortalece su formación para la minería

La dirección académica del Centro Minero Ambiental y Empresarial del Alto Occidente estará a cargo del SENA. Foto: Gobernación de Caldas

El municipio de Marmato, ubicado al occidente de Caldas y conocido como el corazón minero de ese departamento, está estrenando infraestructura para la formación especializada en minería. La Gobernación de Caldas entregó el predio y la infraestructura del sitio en el que funcionará el nuevo Centro Minero Ambiental y Empresarial del Alto Occidente; un proyecto que, según las autoridades regionales, empezará a operar en julio de este año y beneficiará a unas 98.340 personas.

Este proyecto será un escenario estratégico para la formación, la innovación y el desarrollo productivo del municipio de Marmato y del occidente de Caldas. Esa es una región clave para la productividad del departamento por su posición en la industria minera a nivel nacional. Según cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en 2025 la producción de oro en ese municipio fue cercana a las 23.000 onzas, un rango en el cual se ha mantenido desde el año 2020, aproximadamente.

Por esa razón, la construcción del Centro Minero Ambiental y Empresarial del Alto Occidente es clave por su rol como espacio de formación gratuita para fortalecer las capacidades de mineros, mujeres y jóvenes. Además, se proyecta como un motor de desarrollo social, económico y tecnológico para la región. El proyecto fue posible gracias a la articulación de la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Marmato, que hicieron una inversión de COP 21.378 millones. Empresas del sector minero aportaron para su dotación.

En cuanto a la operación académica de este proyecto, será el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) el que estará a cargo, una alianza que fue celebrada por el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel. “La gran noticia es que estamos a punto de empezar a brindar formación desde el Centro Minero Ambiental del Alto Occidente y, afortunadamente, contaremos con un aliado estratégico como el SENA, que será la entidad encargada de darle vida académica a estos espacios”, expresó el mandatario regional celebrando este avance.

