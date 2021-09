“Concejo de Bucaramanga tiene déficit presupuestal de $500 millones”: Contraloría

La Contraloría de Bucaramanga dio a conocer un informe en el que advierte dos hallazgos sobre la ejecución presupuestal en el Concejo de la ciudad en el 2020. Según la entidad fiscal se emitió “una opinión negativa al presupuesto del Concejo de Bucaramanga, toda vez que se evidenció que lo recaudado no fue suficiente para lo planeado o ejecutado. Asimismo, se crearon unas cuentas por pagar sin tener la disponibilidad para su pago, lo cual va en contravía del Decreto 111 de 1996”.

Héctor Rolando Noriega, contralor encargado de Bucaramanga, advirtió que la corporación no se ajustó al presupuesto que la ciudad les aprobó y utilizaron más de $500 millones de pesos para realizar diferentes pagos. Además del déficit presupuesta generado, el contralor aseguró que el Concejo tiene cuentas que aún no han sido canceladas. Sin embargo, no señaló cuál sería el valor de estas.

Para la entidad de control fiscal el déficit se generó porque el Concejo generó resoluciones de cuentas sin contar verdaderamente con los recursos. Además, alertó sobre el rol de la oficina de control interno de la corporación ya que esta no realizó auditorías financieras a lo largo del 2020 y eso “pudo poner en riesgo diferentes procesos”.

Además del déficit presupuestal y las cuentas por pagar, la Contraloría realizó otros hallazgos como que la caja menor del Concejo fue legalizada de forma extempóranea, debilidades en el control interno y disminución en el patrimonio. Según Noriega, lo encontrado por la entidad podría generar sanciones por parte de la Procuraduría al tratarse de hallazgos disciplinarios.

“Nosotros hicimos lo que nos corresponde hacer. La auditoría del 2020 permitió encontrar que el Concejo de Bucaramanga tiene déficit presupuestal y deudas que a futuro deberán ser pagadas”, concluyó el contralor. Mientras tanto, desde el Concejo señalaron que ya se adelantan trabajos que permitan corregir los hallazgos señalados por el ente de control.