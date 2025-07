Concierto de música popular en feria de Toribío, Cauca, terminó en disparos

Los disparos se registraron frente a la tarima principal, mientras los asistentes se cubrían con las sillas y mesas. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Unos disparos interrumpieron un concierto en el casco urbano de Toribío, Cauca, la madrugada del martes 1 de julio. El hecho ocurrió durante la Feria Regional, Intercultural, Agropecuaria, Turística y Agroindustrial “Cuidemos la Vida”. El caos comenzó cuando varias personas, al parecer estaban inconformes por el retraso de un artista, dispararon al aire, generando pánico entre los asistentes. No hay reporte oficial de heridos ni capturados.

El evento se desarrollaba en el parque central del municipio y contaba con alta asistencia. Según testigos, los disparos iniciaron cuando subía al escenario el cantante Luisito Muñoz, quien hacía parte de la programación musical.

Lea: Asesinaron a chef peruano durante intento de atraco en Cartagena

Una botella lanzada desde el público impactó a uno de sus músicos en la cabeza. “Fue muy complicado. En estos 25 años que llevo de carrera artística es la primera vez que me pasa esto. Me tocó tirarme al suelo y taparme con las mesas y los asientos para que no me cayera una botella... Subí a la tarima y estaban voleando botellas para lado y lado, hasta que la cosa afortunadamente se calmó”, relató el artista Blu Radio.

El músico herido fue atendido en un hospital, recibió varios puntos en la cabeza y está fuera de peligro.

Videos grabados por asistentes muestran el momento en que el festejo se convierte en caos. Se escuchan varias detonaciones y se observa cómo las personas se lanzan al suelo, se esconden entre las sillas y buscan salidas. El animador del evento intenta calmar al público y pide colaboración para retomar la actividad.

Momentos de pánico en pleno concierto en Toribío, norte del Cauca, luego de que se escucharan posibles disparos que obligaron a suspender la presentación del cantante de música popular Luisito Muñoz. pic.twitter.com/ygIaGEp2mf — Sucesos Cauca (@sucesoscauca) July 1, 2025

Asistentes coincidieron en que la feria es clave para mantener la identidad cultural del pueblo, pero advirtieron que la circulación de armas y la reacción violenta ante cualquier malestar siguen siendo una amenaza para la comunidad. Pidieron reforzar los controles y fortalecer la presencia institucional.

Aún no se han pronunciado desde la alcaldía o la fuerza pública, ni han confirmado si hubo personas heridas.