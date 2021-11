Consonante, una apuesta por el periodismo local

“Las personas que estamos en el proceso amamos nuestras comunidades y estamos en una lucha constante por aportar a todos los temas que nos pasan en las veredas (…). Me encontré un caso por allá en Monteloro de una señora que me decía: ‘Yo quiero que usted cuente mi historia porque quiero que cuando yo me muera sepan que yo existí’. Si nosotros no llegáramos allá, nadie los iba a escuchar ni conocer”. El testimonio es de Laura Giraldo, lideresa comunitaria de la vereda La Argelia (El Carmen de Atrato) y una de las 33 periodistas que trabajan en la Red Consonante de la FLIP, un laboratorio de periodismo creado en 2019 para articular los liderazgos locales y mitigar los desiertos de información.

De acuerdo con la investigación de la FLIP Cartografías de la información, iniciada en 2015, más de la mitad de los municipios de Colombia (666) no cuentan con medios o equipos de periodistas que produzcan información local. Esto implica que cerca de diez millones de personas no tienen acceso a información precisa y confiable sobre lo que ocurre a su alrededor.

Este panorama fue el aliciente para crear el proyecto Consonante, un laboratorio de periodismo que pretende combatir el silencio informativo en Colombia. Hasta el momento el trabajo ha involucrado a 400 personas y se ha constituido una red compuesta por la FLIP y habitantes de los municipios de El Carmen de Atrato y Tadó (Chocó), San Juan del Cesar y Fonseca (La Guajira), y Montelíbano (Córdoba). Desde agosto de este año, empezaron a publicar noticias y a visibilizar el trabajo conjunto con líderes y lideresas del territorio.

Según Vivianey Balvin, gestora local de la memoria histórica en el pueblo y periodista de Consonante, “la red tiene una gran diversidad de temas planteados en un esquema, como educación, cultura, deporte, violencias, infraestructura de vías, reparación colectiva y víctimas, entre otros”.

El pasado 10 de noviembre, la FLIP presentó la iniciativa Resonante en el parque principal de El Carmen de Atrato. Se trata de un dispositivo compuesto por dos pantallas que permiten a los ciudadanos enviar propuestas de noticias por video o audio, para que después sean evaluadas por el equipo de Consonante. El propósito es destacar las dinámicas comunicativas del municipio, que habían sido esporádicas y reprimidas por todos los actores del conflicto armado.

“Para lograr la paz, las poblaciones deben tener acceso a la información y a diferentes tipos de análisis, así como a la libertad para expresarse (…). Los rumores son peligrosos; por eso, la importancia de que la FLIP esté en labor de contraste y verificación de lo que ocurre en los territorios”, dijo Ernst Noorman, embajador del reino de los Países Bajos, quien estuvo en la inauguración del proyecto.

Durante el evento, los integrantes de la red plantearon sus perspectivas sobre los miedos que persisten por realizar esta labor. “Ha sido muy difícil llenar los vacíos de comunicación, porque cuando uno quiere llegar al fondo de una noticia fuerte, o que molesta, aparecen los señalamientos. Nos han dicho cosas como que no podemos hacer ese tipo de periodismo o que nos van a echar la Fiscalía. Hay muchas cosas que están ocultas, por eso hay que profundizar para buscar las incógnitas”, dijo Ramón Cartagena, quien también es presidente de la Fundación Mesa Social y Ambiental, líder social y director de Acartv.

“Lo que me inspira es ayudar a buscar soluciones para los problemas y reconstruir la memoria histórica del Carmen de Atrato desde las historias de resistencia de los campesinos”, afirmó Balvin. Para Ramón Cartagena, lo más interesante del proyecto es poder “escuchar las voces de las personas que nunca han tenido la oportunidad de que las entrevisten. Se está formando un semillero de periodismo, algo que necesitábamos hace mucho; antes teníamos nuestra voz, pero no el respaldo”.

La FLIP también se ha enfocado en crear procesos de interlocución entre periodistas locales de varios municipios. Fue así como del 9 al 10 de octubre se llevó a cabo el primer Gran Consejo de Redacción de Consonante, con la red de periodistas de cuatro municipios: Tadó y El Carmen de Atrato (Chocó), y San Juan del Cesar y Fonseca (La Guajira). El encuentro se centró en orientar y acompañar la definición de agendas noticiosas, la búsqueda y selección de fuentes, así como la elección de enfoques. Las más de treinta personas que asistieron pasaron por el proceso de formación de Consonante.

Para ingresar a esta sala de redacción participativa, Consonante tiene tres líneas de trabajo. Primero, un diplomado gratuito de dos meses para quienes quieran ser periodistas en sus municipios. En segundo lugar, las residencias, que contemplan un acompañamiento de dos meses para las personas que desean mejorar sus habilidades de reportería, redacción y producción audiovisual. Finalmente, la red de colaboraciones, que consiste en membresías que permiten a reporteros locales producir noticias para Consonante y recibir un pago por su trabajo. Hasta el momento, se han realizado diplomados en 21 municipios de los departamentos de Tolima, Cesar, Nariño, Córdoba, Chocó, Arauca, La Guajira y Bolívar.

Según Carolina Arteta, directora pedagógica de Consonante, la meta del laboratorio es llegar a todos los municipios considerados desiertos de información. Teniendo en cuenta el contexto de noticias falsas y división política, la visión del proyecto es potenciar el periodismo local y la participación de las comunidades. “Vamos a evaluar los resultados de Resonante en El Carmen de Atrato para seguir llevándolo a otros municipios”, concluyó Arteta.