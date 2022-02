Contraloría del Magdalena suspendió durante tres meses al alcalde de Ciénaga

El alcalde de Ciénaga fue separado de su cargo durante 90 dias.

Pese a que la Contraloría General del Magdalena sancionó al alcalde de Ciénaga, Luis Alberto Tete Samper, separándolo 90 días de su cargo, el mandatario afirmó que no ha sido notificado y que seguirá ejerciendo su labor como alcalde.

Según la Contraloría, el mandatario incumplió las obligaciones fiscales de rendición de cuentas y la no atención oportuna de los requerimientos realizados por este ente de control. Por esto, a través de la Resolución No. 001 la Contraloría tomó la determinación de separarlo de su cargo tres meses.

(Lo invitamos a leer: Los 17 líderes y lideresas sociales asesinados en lo que va del 2022)

“Para nada, no sé de qué se trata toda esta situación, simplemente estamos preparados para salir a atender cualquier requerimiento. Quiero informarle a toda la comunidad que no estoy suspendido, sigo gobernando y aspiro seguirlo haciendo con la ayuda de Dios, porque todo lo podemos con Cristo que me fortalece, hasta el próximo 31 de diciembre de 2023″, afirmó Tete Samper.

El alcalde recalcó que están atentos a cualquier notificación por parte de los entes de control, porque hasta el momento “no hemos sido notificados”. Luis Alberto Tete fue alcalde en el periodo 2012- 2015, donde fue cuestionado en diferentes ocasiones, pero según recuerda nunca llegó a ser inhabilitado. “Esto son gajes del oficio, pero yo no sé de qué se trata. A la gente le digo que estén tranquilos, que aquí no ha pasado nada”, agregó el mandatario.

(Le puede interesar: Denuncian la desaparición de mil cuerpos del Cementerio Central de Bucaramanga)

En estos casos, deberá ser la Gobernación de Magdalena la encargada de delegar un nuevo alcalde para Ciénaga. “Se le informará de la presente decisión al gobernador del Magdalena para que una vez quede debidamente ejecutoriada la presente decisión, proceda a designar a la persona que deba reemplazarlo en el cargo”, explicó la Contraloría.