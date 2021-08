Contraloría inicia visitas a departamentos para verificar el cumplimiento del PAE

La Contraloría empezó este lunes un recorrido por las capitales de los 32 departamentos y en la isla de Providencia para verificar el cumplimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Ante las constantes denuncias de que los contratistas no están entregando las minutas establecidas, el contralor general, Felipe Córdoba, ordenó hacer este acompañamiento a 22 directivos de la entidad.

Actualmente la Contraloría está adelantando 153 procesos de responsabilidad fiscal por más de $47 mil millones por irregularidades con el PAE. Este programa recibe desde el Presupuesto General de la Nación la suma de $990 mil millones para su funcionamiento. Estos recursos están siendo vigilados de cerca por el ente de control.

Felipe Córdoba ordenó estas visitas, pues la semana pasada estuvo de forma presencial en La Guajira y el Valle del Cauca, en especial en Buenaventura, revisando el cumplimiento del PAE. Allí pudo evidenciar algunas fallas en el programa y aseguró que los niños deben recibir lo que está marcado en el programa y no lo que las Alcaldías quieran darles.

“Venimos de hacerle seguimiento a la raciones que se están entregando para hacer en casa por parte de la Alcaldía de Buenaventura. Estas no pasaron la prueba porque les están dando más leguminosas y deberías estar entregando huevos. Por esto hemos pedido que inicie un proceso de responsabilidad fiscal porque no hay derecho que no le entreguen a nuestros niños el alimento que deben”, dijo el contralor después de su visita a Buenaventura.

El objetivo principal de estas visitas es poder verificar en el sitio que los contratistas estén entregando lo que marca el PAE y así determinar si eso responde a la minuta nutricional. La Contraloría estará pendiente de que las porciones que les están dando a los niño incluyan proteína animal y que las instituciones no están dando merienda en vez de almuerzo. Los encargados estarán en los colegios que ya volvieron a la presencialidad, pero también harán un seguimiento a las raciones que se entregan para preparar en casa.

“No hay excusa para que los niños no tengan la opción de tener una proteína animal. Hagamos esto con cariño, que para eso les están pagando. No hay derecho a que estas situaciones pasen y sean reiterativas. No más conejo al PAE, tiene que ser la consigna en adelante”, dijo Córdoba en su visita al puerto más importante de Colombia.

La Contraloría aseguró que ha evidenciado que la entrega de alimentos a los estudiantes en este regreso a clases ha sido de forma improvisada. Además de los casos de falta de proteína o entrega de unos alimentos por otros, también vieron que el gramaje no es menor al establecido.

El contralor general informó que hasta el momento que lanzaron la campaña de visitas, la Contraloría tiene activos 153 procesos de responsabilidad fiscal por un valor que supera los $47 mil millones. El ente de control también cuenta con 34 indagaciones preliminares por $1.471 millones.

“Es muy importante que los ciudadanos nos cuenten qué está pasando y que nos ayuden desde la Contraloría General a saber si están entregando la alimentación escolar como debe ser”, finalizó Córdoba.

El ente también empezará a poner más atención en los $990 mil millones que entrega el Presupuesto General de la Nación para el funcionamiento del programa. Los cinco departamentos que más dinero reciben de esta cantidad son Antioquia ($56.017 millones), Cundinamarca ($48.511 millones), Córdoba ($38.751 millones), Tolima ($33.106 millones) y Boyacá ($28.031 millones).