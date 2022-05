Cruz Roja lanza campaña de recaudo en Colombia: La Banderita

La campaña se desarrollará en los 32 departamentos y en los 250 municipios donde hay presencia constante de la Cruz Roja Colombiana. Imagen de referencia. Foto: José Vargas

Desde el 1° al 31 de mayo la Cruz Roja Colombiana adelantará su tradicional campaña nacional de recaudo “La Banderita”, que se realiza desde 1924. Buscan financiar proyectos de promoción de salud y prevención de la enfermedad, programas de educación inclusiva, proyectos productivos, entre otras iniciativas. De acuerdo con la organización, desean promover acciones que empoderen a las comunidades para afrontar situaciones adversas.

“Este 2022 la Cruz Roja Colombiana quiere invitar a todos los colombianos a ponerse La Banderita, hacer su donación y utilizar en redes sociales la etiqueta #NuncaParesDeAyudar. Queremos destacar las miles de acciones que todos los colombianos y las instituciones hacen en el país. Asimismo, agradecer por la confianza depositada año a año en nuestra institución humanitaria”, dijo Judith Carvajal de Álvarez, Presidente Nacional de la Cruz Roja Colombiana.

El 9 de mayo se realizará una jornada humanitaria en toda Colombia. En Bogotá, a las 8:00 a.m., habrá atención en la calle 32 Sur # 23 – 62, barrio Quiroga, localidad Rafael Uribe Uribe.

La campaña se desarrollará en los 32 departamentos y en los 250 municipios donde hay presencia constante de la Cruz Roja Colombiana.

Para apoyar esta causa tiene estas opciones:

-Página web de Accionistas Humanitarios dona.cruzrojacolombiana.org.

-Transferencia a la cuenta corriente del Banco Davivienda #455069996904 a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana NIT. 899999025-3.

-Redondeo de vueltas en tiendas JUMBO y METRO de todo el país.

-Página web de la Cruz Roja Colombiana www.cruzrojacolombiana.org (haciendo clic en el botón “Dona aquí”)

-Thanks To You Tabs: sigue los pasos y activa la extensión en tu navegador, selecciona a la Cruz Roja Colombiana como causa a apoyar. Donas entre más navegues y ¡sin que te cueste un peso!

-DaviPlata: Desde tu celular, a través de la tienda virtual de esta App, en Otros servicios y buscando a la Cruz Roja Colombiana Banderita, puedes hacer tu donación a la Campaña.

-TPAGA se une a la Campaña Banderita 2022, descarga la App y realiza tu donación.

-A través del Billete #Sorteo Banderita de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana que jugará el día 31 de Mayo, podrás ganar 5 mil millones de pesos.