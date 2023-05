Cuerpos de los adultos víctimas del accidente de aeronave ya fueron recuperados

La aeronave tipo Cessna 206 de matrícula HK 2803 cubría la ruta entre Araracuara y San José del Guaviare cuando desapareció. Foto: Archivo Particular

A San José del Guaviare fueron trasladados los cuerpos del piloto Hernán Murcia, el líder Herman Mendoza y Magdalena Mucutuy, madre de los cuatro niños que siguen desaparecidos y que eran pasajeros de la aeronave de la que se perdió su rastro el pasado primero de mayo.

Lea: Petro rectifica y dice que no está confirmado el hallazgo de niños desaparecidos

Según indicó la Aeronáutica Civil, a la 1:00 p. m. de este jueves 18 de mayo, los cuerpos llegaron a San José del Guaviare, donde fueron entregados a Medicina Legal para llevar a cabo los correspondientes procedimientos judiciales de identificación y demás relacionados con la investigación.

Los cuerpos fueron encontrados el pasado martes 16 de mayo. El primero, que al parecer sería el del piloto, fue hallado junto con los restos de la aeronave, en la vereda Palma Rosa, del municipio de Solano, en Caquetá, mientras que los otros dos adultos estaban en una zona cercana, que fue custodiada por los equipos que lideraron el rescate.

Le puede interesar: Familia de niños desaparecidos se refirió a las versiones de su hallazgo

La demora en la recuperación de los cuerpos se debió a que la aeronave cayó en una zona de difícil acceso, a lo que se sumaron condiciones climáticas que retrasaron la llegada del equipo encargado de esta parte del levantamiento.

Pese al hallazgo de los cuerpos de los tres adultos, las búsquedas en la zona no han parado debido a que resta por encontrar a cuatro pasajeros, que son niños de 13, 9, 4 años y un bebé de once meses, a quienes no descartan encontrar con vida, debido a que durante el rastreo han encontrado una fruta mordida, un cambuche en el que pudieron pasar la noche y huellas frescas.

La incertidumbre ha permanecido desde el pasado 17 de mayo que el presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales que los niños habían aparecido vivos. La información fue rectificada por el mandatario, quien señaló en otra publicación que los datos no habían sido corroborados y la búsqueda seguía. A la par las Fuerzas Militares aseguraron que no tenían en su poder a los niños y que continúan el operativo por tierra y aire para encontrarlos.