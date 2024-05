Cuestionan medidas de seguridad de alcalde de Bucaramanga que serían xenófobas

El mandatario señaló que hay cerca de 120 venezolanos que planean expulsar del país por ser reincidentes en diferentes delitos. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Hay polémica en Bucaramanga por las declaraciones que ha dado el alcalde del municipio, Jaime Andrés Beltrán, frente a la decisión de expulsar a los migrantes venezolanos que hayan cometido delitos en la capital santandereana.

Lea: Investigan la muerte de joven de 24 años en Tolú, Sucre

La discusión se desató luego de que el mandatario señalara que hay cerca de 120 migrantes venezolanos que esperan expulsar del país por ser reincidentes en diferentes delitos en Bucaramanga. Además, Beltrán manifestó su desacuerdo con las políticas y lineamientos del Gobierno nacional respecto al trato de migrantes que impide las expulsiones masivas.

El alcalde de Bucaramanga ha señalado que estas normativas y toda la tramitología implican “trabas” para la justicia e impiden un avance significativo en temas de seguridad. “Nosotros lo que hemos hecho es que hemos cogido la iniciativa y cada semana estamos sacando cinco o seis migrantes como se nos permite la norma”, explicó Beltrán.

Le puede interesar: Encontraron a una mujer de 50 años asesinada en Envigado, Antioquia

Algunos ciudadanos, expertos y líderes sociales venezolanos han señalado que detrás de la propuesta habría un discurso xenófobo y que se debe tratar a todos los delincuentes por igual. “No se puede estigmatizar a la población migrante (…) hay que respetar los derechos y libertades fundamentales y tratar realmente a toda la delincuencia por igual, no solamente lo que hacen los venezolanos”, afirmó Juan Carlos Mantilla, director del Departamento Socio-Humanístico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Por su parte, Alba Pereira, lideresa de la población venezolana que habita en Santander, señaló que con la medida se puede “maltratar la dignidad de los migrantes como si todos fuéramos delincuentes, es una estigmatización constante que nos pone en peligro”.

Cabe aclarar que, de acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, en Bucaramanga delinquen más colombianos que venezolanos, en lo que va corrido del año se han capturado a 4.819 colombianos (83 %) y 742 migrantes (13 %) por los delitos de hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Ante los señalamientos, el alcalde de Bucaramanga se defendió indicando que “les tengo rabia es a los delincuentes, no es un tema de xenofobia a veces sentimos que la defensa de los derechos humanos de los delincuentes está por encima de los derechos humanos de los ciudadanos”, además señaló que como mandatario de la capital santandereana debe defender el bienestar de los bumangueses “por eso hemos agotado todas las instancias, pero cuando vamos a tomar decisiones siempre hay una traba: que no se pueden sacar, que no se pueden mover”, concluyó Beltrán.