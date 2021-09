De Silvia Galvis a Ana María Cano, un legado necesario

El pasado 1 de septiembre en Ulibro 2021, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se realizó la ceremonia del Premio Silvia Galvis de periodismo. Esta fue la cuarta entrega del galardón que destaca los mejores trabajos en las categorías de Periodismo Joven, Periodismo de Opinión, Periodismo Regional y Trayectoria.

El jurado en este 2021 estuvo conformado por las periodistas Ana Cristina Restrepo, Ginna Morelo y el periodista y profesor Juan Pablo Ferro. Ellos destacaron el nivel de los trabajos presentados y, además, celebraron que este tipo de certámenes se consoliden a nivel nacional y que las enseñanzas de Silvia Galvis se mantengan dentro de los procesos formativos de las nuevas generaciones.

Para el referente periodístico y compañero de vida de Silvia Galvis, Alberto Donadio, este premio lo enorgullece, por eso destacó que el certamen ha crecido en los cuatro años que lleva y agradeció a la junta directiva de la UNAB, al rector Juan Camilo Montoya, al decano Santiago Gómez, a Virgilio Galvis y a la profesora Xiomara Montañez, quienes han sumado esfuerzos para que este premio crezca, como las palmas, cada vez más.

Precisamente, y con la venia de Alberto Donado, transcribo estas palabras de un diálogo entre dos periodistas cercanos a Silvia Galvis: “Permítanme mostrarles la fotografía que me envió en estos días Juan José Hoyos. Es la palma Silvia que él sembró en su finca de Cisneros, Antioquia, cuando Silvia falleció. Este mes de septiembre se cumplen 12 años desde la muerte de Silvia en el año 2009. Y se cumple también lo que decía Proust, que el duelo nunca pasa, solamente pasa la emotividad del duelo”.

Los premios se entregaron así: en Periodismo Joven el trabajo ganador fue “La realidad de las escuelas sin agua en Antioquia”, escrito por Sebastián Carvajal del medio Contexto (UPB – Medellín). En Periodismo Regional el trabajo ganador fue “Las preguntas no resueltas del incendio en la Alcaldía de Bucaramanga”, publicado por Juan Carlos Gutiérrez, Jaime Alexander Moreno y Milton Alfredo Velosa. La categoría Periodismo de Opinión fue declarada desierta y en la categoría Trayectoria el jurado decidió, por unanimidad, el nombre de Ana María Cano Posada.

Ella nos legó estas palabras que transcribo a continuación para seguir con la reflexión sobre lo que fuese el mejor oficio del mundo y hoy es la mejor profesión, el periodismo.

Un periodismo que no se agota

“En todo cuanto vemos, oímos y leemos, es sensible ahora el registro cotidiano de hechos que señalan un final, un sinsentido, un despojamiento humano de eso que nos hace reconocernos como especie y como civilización. Es crucial ahora, como nunca, la pregunta por otro periodismo que descubra, aclare, interrogue, asocie, discierna, deshaga los nudos y confusiones que ha revuelto en una marea de engaños la percepción que tenemos sobre el momento que vivimos.

El periodismo, quienes ejercen el oficio, no representamos un poder que se enfrenta a otros poderes, no somos un pulso de dominio, como pretenden hacerlo ver los mandatarios y los intereses que buscan ponerlo a su servicio. No cabe ejercerlo como una ambición personal de ser reconocido.

Tampoco el quehacer del periodismo puede reducirse a hechos y personas que ocurren y pasan; a palabras que están en constante contradicción con las que los adversarios dicen, en medio de esa inmediatez escasa de la que están ausentes la perspectiva, la historia; que no apunta hacia un después, hacia unas consecuencias.

El otro periodismo, el que no se agota, requiere tener presente un contexto alrededor y buscar una +construcción colectiva. La indagación, la duda, la independencia y el criterio, son insignias para este oficio imprescindible al que tenemos que cultivar como ingrediente de reconstrucción de una sociedad que ha roto sus vínculos, ha sembrado la desconfianza y padece una desesperanza que tiene que ser combatida con razones, con hechos, con personas, con historias desveladoras y significativas, con honestidad que esté probada. Es este otro ejercicio del oficio al que apuntalamos como primordial en estos tiempos difíciles.

Un periodismo que tome distancia del poder y de los intereses que quieren manejarlo; un periodismo que ahonde con curiosidad y con agudo sentido crítico en asuntos que el eterno retorno de nuestra violencia no nos ha dejado descubrir ni contemplar; que encuentre en la ciencia, en la biodiversidad, en las asombrosas organizaciones sociales, la capacidad de sobrevivencia de una Colombia constante y nueva, que no se ha dejado confundir ni derrotar por las voces de desaliento que resuenan.

Un periodismo que busca diferenciarse y que cada vez tiene mejores y más ingeniosas maneras de llegar hasta sus ávidos lectores y oyentes, que está alimentando una opinión pública más crítica y mejor contrastada que aquella que sólo tenía pocas maneras de enterarse, siempre condicionadas por un sesgo.

Hoy subsisten esos sesgos de ideas y prejuicios, de intereses que pretenden usar al periodismo, al que es dócil, para alinearlo. Otro agravante, para el ejercicio informativo y de opinión, es la distracción, la seducción de esas tendencias livianas, que no tienen sustancia ni identidad y que aplazan todavía más nuestras preguntas y nuestras tareas cruciales, para buscar sólo seguidores, para sucumbir en la entretención.

No es fácil el momento. Tampoco son fáciles las respuestas y menos puede ser simple este periodismo al que tenemos que propender para renovar las nociones y no repetir los esquemas que nos han conducido hasta aquí. Un periodismo deseable es hacia el que se incline un país que está desprovisto de una visión de sí mismo, un país al que acechan los facilismos y adoctrinamientos.

Una figura en el periodismo como la de Silvia Galvis, alguien que hizo su tarea con rigor y con energía. Que sumó sentido crítico e independencia a un ejercicio que la dotó de credibilidad y de constante curiosidad. Que la llevó a constatar cada afirmación hasta hacerla una referencia, es una muestra de que ese otro periodismo que no se agota es posible: un periodismo que encuentra su propia dimensión, su sentido, su enorme significado social.

En Silvia Galvis su origen local, regional, es Santander, donde descubre su esencia para alcanzar un significado nacional. Ese es otro de los rasgos que la hacen necesaria siempre. La trascendencia de esta mujer que supo siempre apartarse del poder para consultar su propia congruencia periodística, me honra en este reconocimiento que aprecio con emoción también por venir de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y de estos jurados que respeto.

En este tiempo en el que la salud en el mundo está en jaque; en el que el planeta se asoma peligrosamente a su destino con la especie humana al límite; en el que Colombia se estremece con verdades que requiere para reconstruirse; quiero celebrar a cada periodista que hace su trabajo con conciencia, independencia y espíritu de contribución, para que este periodismo que no se agota tenga cada vez más criterio, distancia de los poderes y sentido crítico. Para que cada vez exista más, con mayor energía y recursos.

Gracias de verdad”.

Ana María Cano Posada