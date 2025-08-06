Defensor de DD. HH. y activista LGBTIQ+ sufrió intento de atentado en Montería

Con el caso de Moreno, suman 83 líderes amenazados durante este año en el departamento de Córdoba. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Néstor Moreno Ríos, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+, sobrevivió a un atentado en Montería ocurrido la madrugada del martes, cuando un hombre intentó dispararle, sin embargo, el arma se le trabó.

Lea: Asesinaron a vicepresidente de Junta de Acción Comunal de corregimiento en Jamundí

Moreno salía de realizar ejercicios en un gimnasio, cuando un sujeto armado lo identificó y le intentó disparar, pero el arma se trabó en repetidos intentos de disparo, lo que permitió que Moreno se ocultara, según una denuncia interpuesta ante la Fiscalía.

La Fundación Social Cordoberxia, que coordina la Plataforma de Derechos Humanos del Caribe Colombiano y dirige Moreno, exigió la pronta investigación y captura del atacante, activando los protocolos de protección para el defensor, quien además está amparado por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Requerimos a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en el marco de sus competencias constituciones, coordinar las acciones y medidas necesarias para que se garanticen los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad y en ese mismo sentido el derecho a la vida y a permanecer en el territorio con plenas e integrales garantías”, indicaron las autoridades en Montería.

Cordoberxia también hizo un llamado a la Gobernación de Córdoba, la Alcaldía de Montería y el Ministerio del Interior para garantizar la vida, integridad y seguridad de Moreno, así como su derecho a defender derechos y permanecer en el territorio con las garantías necesarias.

“Convocaremos a una Mesa de Casos Urgentes en el marco del Proceso Territorial de Garantía para proteger la vida del señor Néstor Moreno y tomar las acciones necesarias para que casos como este no se presenten más en nuestro departamento, ni con él, ni con ninguno de los líderes sociales de nuestro departamento”, Gabriel Méndez Pineda, secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba.

El atentado evidencia la situación de riesgo en la que se encuentran los defensores de derechos humanos en Córdoba, departamento donde se han registrado 83 líderes amenazados durante este año.