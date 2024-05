Denuncian falso retén en el sector de Llano Lindo en Villavicencio ¿Cómo operaba?

De acuerdo con el concejal Luis Carlos González, ocho personas fueron detenidas por montar este retén en el sector de Llano Lindo. Foto: Archivo Particular

Con una vestimenta muy parecida a la que utilizan los agentes de tránsito, miembros de una supuesta fundación montaron un retén falso para pedir dinero a los conductores que transitan por el sector de Llano Lindo, en Villavicencio.

Así lo denunció el concejal Luis Carlos González (partido AICO) quien se encontró con el retén, mientras iba en su vehículo. Según el concejal, los sujetos vestían una camisa azul, pantalón negro y, por las imágenes que mostró, también usaban insignias similares a las que usan los agentes de tránsito en la ciudad.

Los individuos, entre ocho y nueve personas, pusieron de conos en la vía, usaban pitos y haciéndose pasar por agentes de tránsito, le solicitaban a los conductores detenerse. “Yo me orillé, le iba a entregar los documentos del vehículo a esta persona. Esta persona se acerca y me dice que no son agentes de tránsito, que son de una fundación (...), que están haciendo unas campañas de sensibilización por el Día de la Madre para prevenir el cáncer de cuello uterino, y que para ello tienen unos bonos de contribución para que les colaboremos”, dijo el concejal en la denuncia.

El cabildante cuestionó a los individuos por estar realizando un retén cuando no son agentes de tránsito, ante esto los hombres manifestaron que estaban acompañados de un agente y le señalaron una motocicleta. En el video se puede ver cuando el concejal graba la moto, de placas VGU 936, que se encuentra parqueada a la derecha de la vía. Según el concejal, ante las preguntas que hizo, la persona que lo había detenido se aleja.

Momentos después llegó otro sujeto quien se presentó como representante legal de la fundación alegando que tenían una carta avalada por tránsito que les permitía hacer el retén. Sin embargo, cuando el concejal le solicita ver la carta, el hombre se niega a mostrarla. “En ese momento llega el agente de tránsito y yo lo empiezo a grabar y se da cuenta y se acerca. Entonces le digo señor agente, ¿cómo usted permite que estas personas hagan un retén si estas personas no son agentes de tránsito? Y él me dice, yo no tengo nada que ver con ellos, yo no les puedo levantar”, señaló el concejal González.

El agente de tránsito indicó que tenía asignado ese sector, pero que estaba de paso. Hechos que de acuerdo con el concejal no concuerdan con las explicaciones dadas por los presuntos miembros de la fundación, quienes dijeron que el agente los estaba acompañando hacía varios días.

Luego de lo ocurrido, los sujetos comenzaron a recoger los conos y se quitaron las prendas. Ante esto, el concejal González se contactó con la Policía de Villavicencio, por lo que cuando llegaron los uniformados se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y procedieron a realizar la verificación de la identidad de los individuos. En la denuncia se establece que los hombres ya tenían antecedentes por fraude y que inclusive los retenes ilegales se habían realizado en otros sectores del municipio.

Según la Policía de Villavicencio, siete hombres fueron detenidos por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolista de arbitrio rentístico, mientras que el concejal pidió a los afectados que se pongan en contacto con él. “Yo sé que denunciar es un poco engorros a veces, pero es necesario para que se acaben este tipo de prácticas”.