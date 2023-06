Denuncian presiones del Clan del Golfo a candidatos en Sucre

El gobernador de Sucre dijo que la situación de seguridad en el país requería urgentemente el liderazgo del Presidente. Foto: Gobernación de Sucre

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, advirtió que el Clan del golfo le estaría pidiendo dinero a los candidatos que aspiran a cargos de elección popular para las elecciones de octubre. La estructura delictiva también les ha pedido que asuman compromisos con ellos sobre contratos y espacios políticos en caso de que lleguen a ganar.

“Quieren constreñir a los candidatos para que tengan que solicitar su autorización para poder entrar a hacer política en algunos de los territorios (..) por lo menos en el 60 o 70% de nuestros municipios. Candidatos que se me han acercado, me han contado lo que están viviendo. También personas me han contado lo que han visto y que le ha sucedido a otros candidatos”, asegura el mandatario.

Espinosa dio estas advertencias durante su intervención en la sesión del tercer Comité de Seguimiento Electoral, donde aseguró, “tengo el deber de escuchar y transmitirlo. Estamos a tiempo como institucionalidad de frenar esto. Vamos en un camino muy complejo”. Conminó a la Fuerza Pública, a la Procuraduría General y a la Fiscalía a que diseñen una ruta que garantice niveles de confidencialidad y seguridad para quienes están haciendo las denuncias.

El gobernador también aseguró que “es generalizado en la región de La Mojana y el San Jorge, algunos municipios de la región sabana y municipios de los Montes de María. Tengo certeza de por lo menos 10 casos y tengo rumores de muchísimos más.”

Hemos recibido denuncias de que estos grupos ilegales estarían exigiendo dinero a candidatos para dejarlos hacer campaña, peor aún, en algunos casos pidiéndoles que asuman compromisos en el ejercicio del gobierno, algo que nos resulta inadmisible y que tenemos que denunciar. — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) June 8, 2023

“Este tema con la coyuntura que tiene Colombia requiere urgentemente un liderazgo personal del Presidente de la República para contener la embestida de las bandas criminales”, concluyó el gobernador. Luis José Guerra Barrios, secretario del Interior, destacó que en este espacio la Fuerza Pública presentó un informe de cómo se desplegarán en las elecciones.

El secretario también indicó que en la próxima sesión del Comité se invitará a la empresa Afinia para que garantice el fluido eléctrico durante las elecciones. Asimismo, se programó una brigada de cedulación en el corregimiento de Boca cerrada, en San Onofre.

En este Comité participaron delegados de la Registraduría, miembros de la Policía, Armada, Ejército, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y representantes de las alcaldías de Caimito, Chalán, Los Palmitos, Sampués, San Benito Abad, Sincé, San Marcos, San Pedro, Tolú, El Roble, Sucre, Guaranda y Morroa.