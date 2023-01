Denuncian que aerolínea no dejó que un hombre en silla de ruedas abordara un avión

Según se reportó, el hombre no habría podido abordar el avión porque el dispositivo para su movilidad contaba con una batería. Foto: Twitter

En las últimas horas, un usuario denunció a través de las redes sociales un presunto caso de discriminación en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en donde, al parecer, una aerolínea colombiana le habría negado el ingreso al avión a un hombre que se encontraba en silla de ruedas.

Leer: Capturan a un hombre que golpeó a una mujer en Malambo, Atlántico

Según dio a conocer una internauta en su cuenta de Twitter, se trata de la aerolínea Wingo, que no permitió que el ciudadano ingresara al vuelo 7244, con destino a la ciudad de Armenia, porque supuestamente utilizaba una silla de ruedas eléctrica con una batería que no estaba permitida.

“Hoy Wingo no dejó entrar a este señor en silla de ruedas con dos niños a su vuelo a Armenia, a pesar de que llegaron desde las 5:30 p.m., que porque la silla tiene batería, a pesar de que ya han viajado en otras aerolíneas. Discriminación en estado puro”, se lee en el trino.

Otras noticias Así estaba la pareja que dejó morir a una bebé. Esto se sabe El hecho se presentó el primero de enero, cuando el descuido de dos adultos provocó la muerte de una bebe de siete meses. Leer más: Así estaba la pareja que dejó morir a una bebé. Esto se sabe Lo que se conoce del turista bogotano que murió ahogado en Santa Marta El hombre falleció en zona rural de Santa Marta. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, llegó sin vida al hospital más cercano. Leer más: Lo que se conoce del turista bogotano que murió ahogado en Santa Marta

De acuerdo con la denuncia, el ciudadano permaneció en la sala de espera por más de tres horas junto a su esposa y sus dos hijos pequeños. En ese lapso, los funcionarios de la aerolínea no les habrían dado una respuesta concisa. “Llevan desde las 5:30 p.m. ya son las 9:08 p.m. y están esperando aquí a que la aerolínea Wingo les deje ingresar esta silla. Jamás les dijeron que no era permitida”, se escucha decir en el video publicado en Twitter.

Hoy @wingo no dejó entrar a este señor en silla de ruedas con dos niños a su vuelo a Armenia, a pesar de que llegaron desde las 5.30pm, que porque la silla tiene batería, a pesar de que ya han viajado en otras aerolíneas. Discriminación en estado puro @sicsuper pic.twitter.com/dVOh6JTDkR — Momo (@momo_tatiana) January 3, 2023

¿Qué dijo la aerolínea?

Según contó Luz Garay, esposa del hombre, a Caracol Radio, los trabajadores de Wingo les dijeron inicialmente que debían esperar a que los demás pasajeros abordaran para que ellos pudieran pasar después. No obstante, al final de la tarde les negaron la entrada porque supuestamente la silla de ruedas tenía una batería de litio que representaba un riesgo para el vuelo.

De acuerdo con las declaraciones de Garay, la familia notificó a la aerolínea en el punto de registro de check in que la silla no tenía dicha batería y que cumplía con todas las especificaciones para ser trasladada dentro de la aeronave. También señaló que su pareja ya había viajado en otras aerolíneas con la misma silla y no le habían puesto problema. “Desde que pasamos por el counter les mostré el papel que Avianca me entrego en el vuelo de llegada a Bogotá, les di todas las especificaciones de la silla y les expliqué cómo la desconecto para iniciar el vuelo”, argumentó la mujer.

Le podría interesar: ¿Quién responde por un daño causado en un edificio o conjunto residencial?

Finalmente, cuando ya habían perdido el vuelo, la aerolínea les ofreció viajar al día siguiente en la mañana, aunque el hombre tendría que abordar sin su silla y enviarla en un trayecto terrestre.

Por su parte, la aerolínea Wingo manifestó que no tiene información al respecto y que se encuentra en las investigaciones sobre lo ocurrido.