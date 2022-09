Desalojaron pacíficamente a grupo de invasores en Lorica, Córdoba

El desalojo pacífico se por la mediación del abogado Rafael Marrugo. Foto: Cortesía

Tras llegar a un acuerdo consensuado, los ocupantes del predio San Sebastian, en Lorica, que se encontraban en el lugar desde hace dos años, desalojaron el lugar pacíficamente en cumplimiento a una orden administrativa de la Inspección de Policía del municipio.

El desalojo se hizo desde las 5:00 a.m. y aunque hubo presencia del Esmad, no se presentaron desmanes con la comunidad. Contrario a lo que ocurrió en otra diligencia de días anteriores, en que los ocupantes se negaron a salir al alegar que no tenían para donde irse.

El comandante de la Policía de Córdoba, Jhon Fredy Suárez Guerrero, comentó a El Heraldo que en la zona había construcciones artesanales en madera con lona y plástico. Así mismo, recordó que en 2020, la Policía había hecho el desalojo aplicando acción preventiva por perturbación.

“Aquí lo que se ha buscado es no tener una confrontación, ni con el Esmad ni con la Policía. Aquí lo que se quiere es proteger más de 100 familias que están aquí, que se van a quedar sin vivienda”, afirmó Rafael Marruco, el abogado de los invasores.

Marrugo, quien prestó su servicio como mediador entre los privados y los ocupantes, buscó una resolución pacífica entre ambas partes y sostuvo que es esencial que se solicite la medición de las tierras que son reclamadas por privados.