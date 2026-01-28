Logo El Espectador
Colombia
Desapareció avioneta de Satena en la que iban 19 personas, en Norte de Santander

La avioneta tenía que aterrizar sobre el mediodía en Ocaña. En la aeronave iría el congresista Diógenes Quintero.

Redacción Colombia
28 de enero de 2026 - 06:58 p. m.
Foto: AFP - FEDERICO PARRA
Una avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña fue reportada como desaparecida por las autoridades en la tarde de este miércoles 28 de enero, tras perderse su rastro entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en Norte de Santander. A bordo iría el congresista Diógenes Quintero y un candidato a una curul de paz.

La aeronave Beechcraft 1900, que tiene capacidad para 19 personas, debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña sobre las 12:10 p. m., pero las autoridades aéreas perdieron su rastro a su paso por la región del Catatumbo.

Sobre lo ocurrido, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que están “recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta - Ocaña con 13 pasajeros y 3 tripulantes”.

Además, Rojas señaló que se activaron los protocolos correspondientes e iniciaron el Puesto de Mando Unificado (PMU). Desde la alcaldía de Ocaña, el alcalde Emilio Cañizares Plata señaló que se instaló una mesa de crisis, junto con el secretario de Gobierno, Hugo Guerrero, y el gerente del aeropuerto, Albeiro Páez, para coordinar la búsqueda.

Entre los pasajeros estarían el representante a la Cámara Diógenes Quintero, Carlos Salcedo Salazar, candidato a la curul de paz, y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco.

Las autoridades enviaron un helicóptero a la zona donde se desapareció la avioneta, así como un equipo terrestre intentará llegar a la zona, lo que se dificultaría por la presencia de grupos armados.

Por Redacción Colombia

