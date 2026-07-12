Infraestructura y seguridad: lo que alcaldes y gobernadores piden al nuevo gobierno

El primer empalme regional fue en Cúcuta. Este fin de semana fue en Casanare y los próximos serán en Santander y Antioquia. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Mientras el empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo De la Espriella a nivel de presidentes y comités sigue congelado, el mandatario electo continúa con lo que ha llamado el “empalme regional”, con el que se prometió visitar los 32 departamentos, así como priorizar aquellas zonas afectadas por el conflicto armado, el desempleo y la crisis de la salud.

El diálogo regional comenzó oficialmente esta semana con un encuentro en Cúcuta, Norte de Santander, donde se reunió con los 40 alcaldes de la región y se comprometió...