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Infraestructura y seguridad: lo que alcaldes y gobernadores piden al nuevo gobierno

En medio de las promesas de Abelardo de la Espriella de tener un diálogo directo con los mandatarios regionales, comenzó su recorrido por los 32 departamentos para recoger sus necesidades. Estas son algunas de las propuestas y expectativas que tendrá sobre la mesa.

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Mónica Rivera Rueda
Mónica Rivera Rueda
12 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
El primer empalme regional fue en Cúcuta. Este fin de semana fue en Casanare y los próximos serán en Santander y Antioquia.
El primer empalme regional fue en Cúcuta. Este fin de semana fue en Casanare y los próximos serán en Santander y Antioquia.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Mientras el empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo De la Espriella a nivel de presidentes y comités sigue congelado, el mandatario electo continúa con lo que ha llamado el “empalme regional”, con el que se prometió visitar los 32 departamentos, así como priorizar aquellas zonas afectadas por el conflicto armado, el desempleo y la crisis de la salud.

El diálogo regional comenzó oficialmente esta semana con un encuentro en Cúcuta, Norte de Santander, donde se reunió con los 40 alcaldes de la región y se comprometió...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

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Mario OROZCO G.(16018)Hace 35 minutos
Seguramente, serán muchas las promesas incumplidas, pues el desastre que deja Petro es inconmensurable porque, no fue que dejó la olla raspada, sino que arrancó con ella.
Gilberto R.M.(54899)Hace 49 minutos
"Esto no es cierto, miente @elespectador y sus dueños. Yo no me opongo a ningún lugar donde se le dé la gana posesionarse al señor Abelardo, pero la ley de Colombia se respeta, como no la respetó el que asesinó al director y puso una bomba en @elespectador, que ahora sonríe. ! No sean CAFRES ¡

 

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