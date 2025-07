Despiden al ciclista César Iván Valderrama, quien murió tras accidente en Boyacá

César Iván Valderrama quería convertirse en un ciclista profesional. Planeaba estudiar fisioterapia. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el municipio de Soatá, en Boyacá, se realizaron hoy las honras fúnebres de la joven promesa del ciclismo César Iván Valderrama, quien el pasado 5 de julio fue atropellado, mientras entrenaba. El joven estuvo hospitalizado por una semana y finalmente falleció el pasado 12 de julio.

Lea: Semipeatonalización en el centro de Cali causó polémica en conductores

El hecho se registró sobre la vía que comunica a Soatá con Puente Pinzón, que recurrentemente es frecuentada por ciclistas de la región. El deportista de 15 años fue embestido por un carro y posteriormente llevado a un centro de salud de Soatá, pero por la gravedad de las heridas terminó siendo trasladado al Hospital Universitario San Rafael de Tunja, donde permaneció en una unidad de cuidados intensivos.

Según indicó Óscar Oswaldo Valderrama, padre del joven, a Caracol Radio, “lo que yo evidencié cuando bajé por mi hijo, cuando me llamaron que lo habían accidentado, fue que un carro marca Chevrolet le quitó la vida a mi hijo. Venía subiendo por toda la izquierda en una semicurva y me lo impactó, me lo chocó, me le cerró el paso a mi hijo”.

A esto, Valderrama añade que el conductor no se fue del lugar, como se señaló inicialmente, cuando ocurrió el accidente. “En ese momento yo logré ver al conductor del automóvil, en ningún momento se fue. Fue un señor que estuvo alejado, más o menos a media cuadra, no me dio la cara, no me respondió nada, ni me dijo por qué iba por la izquierda, ni por qué había ocasionado el accidente a mi hijo”.

Le puede interesar: Colombia aprueba ley que protege a las mascotas como parte del núcleo familiar

César Iván Valderrama integraba el Club de Ciclismo Labranza del Sol y hacía parte de la Liga de Ciclismo de Boyacá. Según indicaron sus familiares, el joven estaba entrenando para participar en una carrera, pues su sueño era convertirse en profesional, así como planeaba estudiar fisioterapia.

Tras confirmarse la muerte del joven, la Liga de Ciclismo de Boyacá rechazó lo ocurrido e hizo un llamado ante los riesgos que corren los ciclistas en las vías, por lo que pidieron a las autoridades tomar acciones preventivas. “Nuestros ciclistas, niños y jóvenes en formación, enfrentan cada día riesgos inaceptables en las vías”.

Las honras fúnebres de Valderrama se realizaron a las 2:00 p.m. de este martes 15 de julio en la Catedral Inmaculada Concepción de Soatá.