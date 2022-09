Día cívico en Bucaramanga: colegios públicos no tendrán clase este viernes

La Feria en Bucaramanga inició el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 18 del mismo mes. Foto: Cortesía

Opiniones a favor y en contra ha despertado el anuncio de decretar día cívico en Bucaramanga, este viernes, 9 de septiembre, con motivo de la celebración de la ‘Feria Bonita’ que se desarrolla en la capital de Santander desde el 1 de septiembre.

El anunció fue hecho por la Alcaldía, que a través del Decreto 0137 manifestó que los servidores públicos, funcionarios y contratistas podrán asistir a los eventos y actividades programadas en la feria. En las últimas horas, la invitación se extendió al sector educativo.

(Lea: Liberan al joven de 16 años que fue secuestrado en su casa en Aguachica)

“Queremos que participen en familia en todos los eventos culturales en donde se resalta la identidad y las tradiciones de la ciudad”, dijo Laura Milena Parra, subsecretaria de Educación de Bucaramanga. Según la funcionaria, 3.081 trabajadores, entre docentes, directivos y administrativos de las instituciones educativas oficiales no tendrán que asistir este viernes.

En total serán 47 instituciones educativas con sus respectivas sedes cobijadas por el decreto.Por el lado de la Alcaldía, ni funcionarios ni empleados de las entidades descentralizadas atenderán al público el día decretado.

(Lea también: Asesinaron a Luis León, acordeonero del compositor Wilfran Castillo)

“Asimismo, se invita a las empresas e instituciones privadas a participar de la medida, siendo autónomas en decidir si otorgan o no el día laboral a sus empleados y miembros”, manifestaron desde la Alcaldía.

Esta medida ha generado rechazo en algunas personas que consideran el día cívico como “desorden”, ya que este jueves, 8 de septiembre, está programado el ‘Mega Concierto’, el cual se extendería hasta altas horas de la madrugada.

“Cómo se explica que en la Feria Bonita, que está pensada como un espacio para reactivar la economía local, se inventen un día para parar la ciudad. Aquí no debería regir un ‘Día Cívico’, menos el viernes, 9 de septiembre, cuando los comerciantes hacen esfuerzos para salir de las afugias que les dejó la pandemia. Además, los funcionarios no dan un buen ejemplo al no trabajar, más sabiendo que hay un proceso de reactivación económica”, dijo el concejal, Jaime Andrés Beltrán.