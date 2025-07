Día de la Virgen del Carmen: en estas ciudades habrá caravanas y cierres viales

Como patrona de los conductores, la Virgen del Carmen será homenajeada con caravanas vehiculares en ciudades como Medellín, Barranquilla y Cali. Foto: Corabastos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles 16 de julio se celebrará en distintas ciudades del país el Día de la Virgen del Carmen, una de las advocaciones marianas con más fieles en Colombia y considerada patrona de los conductores y del sector marítimo.

En Puerto Colombia, la celebración incluye actos religiosos, conciertos, deporte y cultura. El 15 de julio trasladaron la imagen de la Virgen a la gruta de Montecarmelo en Sabanilla. El miércoles harán tres eucaristías en el Santuario Mariano a las 6:00, 8:00 y 9:00 a.m., y otra a las 11:00 a.m. presidida por monseñor Pablo Emiro Salas. Por la tarde, a las 4:00 p.m., celebrarán la eucaristía de acción de gracias, seguida de una procesión a las 5:00 p.m.

Lea: Semipeatonalización en el centro de Cali causó polémica en conductores

Simultáneamente, habrá conciertos gratuitos en la Plaza Francisco Javier Cisneros. El martes 15 se presentarán Diego Daza, Óscar Gamarra y Luister La Voz. El miércoles 16 estarán Rikarena, Churo Díaz, Jader Tremendo y otros. También realizarán el Festival Picotero y eventos deportivos como la Carrera Atlética 16 de Julio, el Circuito Nacional de Surf que es el viernes 18 y la Maratón Edmundo Mendoza el domingo 20.

En Cartagena, celebrarán una procesión náutica organizada por Corpoturismo, la Arquidiócesis y la Armada Nacional. Zarpará a las 4:00 p.m. desde el Muelle de La Bodeguita hasta la imagen “Stella Maris”, ubicada en la bahía interna, donde rezarán el Rosario y celebrarán una eucaristía. Esta imagen, restaurada tras ser destruida por un rayo en 2015, fue bendecida en 2017 por el Papa Francisco durante su visita a la ciudad.

También tendrán misas y procesiones en Blas de Lezo, Bocagrande, El Laguito y el Centro Histórico. En Blas de Lezo, desde las 4:00 a.m. habrá procesión musical, rosario y misa en el Parque de la Virgen, con bendición de vehículos y recorrido por el barrio en la tarde. En Bocagrande y Castillogrande, la procesión saldrá a las 5:30 a.m. desde el Parque María Mulata. En la Catedral de Santa Catalina de Alejandría se celebrarán misas solemnes a las 10:00 a.m., 12:00 m. y 4:00 p.m., seguidas de procesión por el Centro.

Le puede interesar: Investigan si cuerpo hallado en zona rural de Guarne es de mujer desaparecida

En Medellín, harán el tradicional desfile vehicular en honor a la Virgen. Comenzará a las 10:00 a.m. desde la carrera 64C con calle 101 (Terminal del Norte) y terminará en la Terminal del Sur, en la carrera 65 con calle 8B. Durante el trayecto, se cerrarán parcialmente tramos de la autopista sur y la calle 10. La Secretaría de Movilidad acompañará la jornada con patrullas y personal operativo para garantizar la seguridad y la movilidad.

En Cali, la Arquidiócesis organizó varias actividades religiosas. A las 6:00 p.m., harán una procesión desde la Iglesia de La Milagrosa (Av. Roosevelt con Cra. 29) hasta el Templete. La misa central será a las 7:00 p.m., presidida por monseñor Luis Fernando Rodríguez. También se celebrarán actos litúrgicos en las parroquias de la ciudad.

En Barranquilla, como parte de la jornada religiosa, el miércoles 16 de julio se realizarán varias actividades que requerirán cierres viales en distintos puntos de la ciudad. Desde las 4:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. habrá cierre parcial por la caravana organizada por la parroquia Nuestra Señora del Carmen. El recorrido comenzará en el bulevar de la iglesia, tomará la carrera 47 hasta la carrera 50, seguirá por la calle 45 (avenida Murillo) hasta la carrera 21, y luego recorrerá la calle 70C, la carrera 27, la calle 70B, la carrera 38, la calle 72, la carrera 54, la calle 54 y regresará por la carrera 50 hasta la parroquia.

Lea: Rescatan a cinco menores de una red de explotación sexual en Soledad, Atlántico

En horas de la tarde, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., realizarán la misa campal y habrá cierre total en la carrera 50 entre calles 55 y 57, y en la carrera 47 entre calles 55 y 57. Los conductores que transiten por estas vías deberán tomar rutas alternas, como la carrera 53 o la carrera 46, según corresponda. La procesión también generará cierres viales. El recorrido partirá desde la parroquia, subirá por la carrera 47 hasta la calle 55, luego tomará la carrera 53 hasta la calle 66 y regresará por la carrera 47. Los desvíos sugeridos indican que quienes circulen por la carrera 50 deben tomar la carrera 53, quienes transiten por la calle 66 deben girar hacia la calle 68, y quienes usen la carrera 47 deben optar por la carrera 46. Además, los vehículos que se desplacen por la calle 55 en sentido sur-norte deberán girar a la izquierda en la carrera 50 y continuar por la calle 50 hasta las carreras 53 o 54.

La Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía para que la celebración se realice en un ambiente de respeto y convivencia. Las autoridades pidieron evitar altercados, controlar el volumen de los parlantes y abstenerse del consumo de licor en lugares públicos. También recomendaron no usar pólvora y no realizar eventos que impliquen el cierre de vías sin autorización. La campaña de sensibilización se extendió a estaciones de taxis y hoteles, recordando a los transportadores la importancia de cumplir con las normas de seguridad.