Día sin carro: ciudades, horarios y excepciones

En las diferentes ciudades se han implementado medidas para incentivar el uso del transporte público y las bicicletas. Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos

Este jueves, 22 de septiembre, en diferentes ciudades del país se realizará la jornada del Día sin carro y sin moto. Si bien en ciudades como Cali, Montería y Bogotá la medida será obligatoria, en Villavicencio será voluntaria, mientras que en Ibagué se realizará un día antes.

Estos son los horarios, condiciones y multas para quienes incumplan la jornada del Día Sin Carro y Sin Moto, que además se celebrará en más de mil ciudades a nivel internacional.

Día sin Carro en Cali

La jornada en la capital del Valle del Cauca iniciará a las 7:00 a.m., y finalizará a las 7:00 p.m. Durante la jornada, el sistema masivo de transporte MIO contará con 730 vehículos a disposición de la ciudadanía. Es decir, habrá un incremento del 10% en la capacidad transportadora del MIO para el pico de la mañana y de un 11% en el periodo pico de la tarde. Entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., la oferta del sistema presentará un incremento de su capacidad del 30%.

“La restricción es única y exclusivamente para vehículos particulares. Los automotores de servicio público, en cualquiera de sus modalidades, taxi, camperos, transporte especial y colectivo, podrán circular y prestar su servicio. Necesitamos que la flota del servicio público esté a disposición de la ciudadanía y fortalezca su presencia en la ciudad. Las empresas podrán transportar a sus empleados y los niños podrán usar su transporte escolar”, sostuvo William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.

En la ciudad habrá más de 400 agentes de tránsito quienes verificarán que se cumpla la medida. La multa para quienes la incumplan será de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, que equivalen a $468.500, además el vehículo será inmovilizado.

Cabe resaltar que Cali tendrá una segunda jornada del Día sin carro y moto el próximo 2 de noviembre. La última vez que se llevó a cabo en la capital vallecaucana fue el 22 de septiembre de 2018.

Día Sin Carro en Ibagué

Este miércoles, 21 de septiembre, se realizará la segunda jornada del Día sin carro en Ibagué. Durante 14 horas los vehículos particulares y las motocicletas no podrán transitar en la capital de Tolima. La jornada iniciará a las 6:00 de la mañana y terminará a las 8:00 de la noche.

En total, 726 busetas y 2.500 taxis están listos para movilizar a los ciudadanos, por tal razón, los tiempos de los recorridos y las frecuencias se reducirán para agilizar los desplazamientos, permitiendo mejorar la oferta y atender una mayor demanda, según informó la Alcaldía.

“Vamos a tener jornadas pedagógicas de control de emisión de gases por parte de Cortolima en cuatro puntos de la ciudad. También estarán presentes los Centros de Diagnóstico Automotor, al igual que nuestros Agentes de Tránsito que estarán ubicados en distintos sectores haciendo cumplir el Decreto expedido por la Alcaldía”, mencionó Olga Lucía Liévano, secretaría de Movilidad.

Durante la jornada se realizará la ciclovía en la carrera Quinta desde la calle 10 hasta la calle 7. La multa para quienes incumplan la medida también se aproxima a las $500.000.

Dentro de las excepciones resaltan las motocicletas que presten servicios de domicilios, representación comercial y de ventas, cuyos conductores estén debidamente identificados, uniformados y desplazarse solo el conductor; operativos de servicios públicos domiciliarios: acueducto, telefonía e internet, energía, gas y recolectores de basura debidamente autorizados; carrozas fúnebres, entre otros.

Día Sin Carro en Montería

En la capital de Córdoba el Día sin carro irá desde las 6:00 a.m., hasta las 6:00 p.m., de este jueves. Para este día los taxistas tendrán tarifa única de $6.000, la cual se implementará de manera voluntaria, es decir, los conductores que deseen unirse a esta iniciativa tendrán un sticker que los identificará.

Cabe resaltar que la tarifa única solo aplicará dentro del casco urbano, los demás servicios que van hasta lugares como el estadio Jaraguay, el coliseo de ferias, y el aeropuerto Los Garzones tendrán las tarifas habituales.

Así mismo, las empresas de servicio de transporte público colectivo habilitarán dos rutas provisionales para aumentar la cobertura del servicio: una de estas es Castellana – Recreo – UPB y la otra Mogambo – Carrera 2da – Aguas Negras.

#DeInterés| Conoce las rutas de buses adicionales que operarán este jueves en el #DíaMundialSinCarro.



👉🏼 Guarda esta publicación y compártela con amigos. pic.twitter.com/NTkaJkWrz3 — Sec Tránsito Montería (@TransitoMtr) September 20, 2022

Día Sin Carro en Bogotá

La restricción en la capital del país irá desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Ese día las estaciones de Transmilenio abrirán a las 3:30 a.m., y las que abren a las 4:30 a.m., se abrirán a las 4:00 a.m. El cierre de la operación será a la 1:00 a.m., del 23 de septiembre.

Este año la jornada también se implementará en los municipios de Mosquera y Chía desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Día Sin Carro en Villavicencio

A diferencia de las anteriores ciudades, la medida en Villavicencio será voluntaria y pedagógica. Según explicó la Secretaría de Movilidad la única restricción será la del pico y placa tanto para vehículos particulares como para taxis, el cual aplicar entre las 6:00 a.m., y 9:00 a.m., y en la tarde desde las 4:00 hasta las 7:30 p.m.

“La jornada se realizará de manera voluntaria, es decir, no habrá comparendos para quien decida sacar su vehículo, pero invitamos a los conductores a considerar el uso de medios alternativos de transporte ese día para contribuir a mejorar la calidad del aire”, manifestó el secretario de Movilidad de Villavicencio, Mauricio Frías.