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Diez de los 19 municipios de Casanare en emergencia: el saldo que dejan las lluvias

Las intensas lluvias de los últimos días en el piedemonte llanero dejan múltiples inundaciones. Esto ha pasado en Casanare, Arauca y Boyacá. Autoridades recogen ayudas.

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Mónica Rivera Rueda
Mónica Rivera Rueda
12 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Según la alcaldía de San Luis de Palenque, más del 90 % del casco urbano resultó inundado.
Según la alcaldía de San Luis de Palenque, más del 90 % del casco urbano resultó inundado.
Foto: Gobernación de Casanare

Una frase se repite en los municipios de Nunchía y San Luis de Palenque: “esto no se había visto nunca”. Las veredas y cascos urbanos de ambos municipios de Casanare resultaron gravemente inundados tras los desbordamientos de los ríos Tocaría y Pauto, respectivamente, por cuenta de las lluvias que cayeron en los últimos días. Ha sido tal la intensidad de las precipitaciones que también hay emergencias por inundaciones, caídas de puentes y derrumbes en Boyacá y Arauca, donde se han reportado comunidades incomunicadas. En total, las lluvias...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

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