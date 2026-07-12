Diez de los 19 municipios de Casanare en emergencia: el saldo que dejan las lluvias

Según la alcaldía de San Luis de Palenque, más del 90 % del casco urbano resultó inundado. Foto: Gobernación de Casanare

Una frase se repite en los municipios de Nunchía y San Luis de Palenque: “esto no se había visto nunca”. Las veredas y cascos urbanos de ambos municipios de Casanare resultaron gravemente inundados tras los desbordamientos de los ríos Tocaría y Pauto, respectivamente, por cuenta de las lluvias que cayeron en los últimos días. Ha sido tal la intensidad de las precipitaciones que también hay emergencias por inundaciones, caídas de puentes y derrumbes en Boyacá y Arauca, donde se han reportado comunidades incomunicadas. En total, las lluvias...